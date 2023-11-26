БПЛА атакували чотири області Росії: один з дронів влучив у багатоповерхівку (фото, відео)

Безпілотники атакували чотири області Росії — Московську, Тульську, Калузьку та Брянську. У Тулі біля житлового будинку, як зазначають регіональні журналісти, також виявили уламок ракети.

Вранці 26 листопада безпілотні літальні апарати атакували чотири області Російської Федерації. Про це повідомили в Міністерстві оборони Росії в Telegram.

"Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням безпілотних літальних апаратів літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації.", — йдеться у повідомленні.

О 3:46 в оборонному відомстві РФ зазначили, що російські засоби протиповітряної оборони нібито знищили 11 безпілотників над територією Московської, Тульської, Калузької та Брянської областей. Натомість о 5:21 в пресслужбі Міноборони з'явилася інформація про збиття дев'яти дронів.

Вибухи в Московській області

Мер Москви Сергій Собянін о 3:25 заявив, що вночі БПЛА нібито зробило спробу масової атаки. Зокрема, ППО збила БПЛА, що летіли на Москву, в районі Наро-Фомінська та Одинцовському міському окрузі. З його слів,попередньо внаслідок атаки немає постраждалих та серйозних руйнувань. Пізніше він повідомив, що в московському окрузі Подільськ було знищено ще один БПЛА, руйнувань та постраждалих внаслідок падіння уламків дрона також немає.

О 4:52 він розповів, що російські сили ППО виявили ще один дрон, який летів до Москви.

"Виявлено та припинено силами ППО ще одну спробу прольоту безпілотника до Москви (у Раменському міському окрузі). Руйнувань та постраждалих після падіння уламків попередньо також немає", — сказав Сергій Собянін.

Губернатор Московської області Андрій Воробйов стверджував, що сили ППО Міноборони нібито перехопили п'ять дронів над чотирма муніципалітетами Московської області — у Наро-Фомінському, Одинцовському, Раменському та Подільському міських округах.

"У 3 випадках є пошкодження будов на землі, на щастя, загиблих та постраждалих немає", — повідомив він.

Вибухи в Тульській області

За повідомленням видання Shot, у Тульській області нібито було збито два безпілотники, один із яких втратив управління, врізався у багатоквартирний житловий будинок в Тулі на вулиці Хворостухіна. Журналісти розповіли, що внаслідок цього чоловік та дві жінки отримали порізи і подряпини від скла, що розбилося в будинку. Вони не потребували госпіталізації.

"Вибухових речовин після влучання безпілотника ЗСУ у будинок в Тулі не виявлено, за нашими даними. Вибухотехніки продовжують обстежувати територію та збирати деталі та уламки апарату. Мешканців будинку поки що назад у свої квартири не пускають", — зазначило росЗМІ.

Медіа "Тульские новости" з посиланням на губернатора області Олексія Дюміна заявило, що один із мешканців будинку, в який влучив БПЛА, отримав легкі поранення.

Видання Mash о 8:49 повідомило про нові вибухи в Тулі.

"За нашою інформацією, ППО збила щонайменше ще один український БПЛА у небі над містом. За словами місцевих, також було чути польоти кількох дронів у Заріченському районі міста", — розповіли журналісти.

Приблизно через 10 хвилин у ЗМІ заявили вже про два збиті дрони в місті.

"За останні чотири години це, попередньо, п'ятий і шостий дрон", — йдеться у повідомленні.

О 9:27 у виданні "Тульские новости" зазначили, що на вулиці Новомосковська в Тулі нібито впала частина української ракети, в результаті чого у будинках вибито вікна. За повідомленням місцевих жителів, на місці інциденту працюють спецслужби, територія навколо будинку оточена.

Вибухи в Брянській області

Крім цього, п'ять БПЛА нібито було збито в Брянській області, в результаті чого постраждалих і руйнувань немає.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз о 3:24 звинуватив Україну в атаці БПЛА та заявив, що протиповітряна оборона знищила два дрони над Карачівським та Брянським районами. Обійшлося без постраждалих та руйнувань.

О 4:48 він повідомив, що засоби ППО збили два БПЛА над Брянським районом. О 7:55 Богомаз розповів нібито про ще одну спробу атакувати за допомогою дронів.

"Припинено спробу українських терористів зробити атаку за допомогою БПЛА. Засобами ППО Міністерства оборони РФ над Брянським районом знищено безпілотний літальний апарат літакового типу. Постраждалих та руйнувань немає", — додав він.

Вибухи в Калузькій області

Крім цього, губернатор Калузької області Владислав Шапша повідомив, що в Дзержинському та Жуківському районах Калузької області ППО нібито також знищила БПЛА.

"Сьогодні вночі на території Дзержинського та Жуковського районів засобами ППО збиті БПЛА. За попередньою інформацією працюючих на місці оперативних груп, постраждалих та руйнування інфраструктури немає", — заявив він.

Нагадаємо, 24 листопада стало відомо, що безпілотники атакували хімзавод у Брянській області. У ЗМІ повідомили, що Україна нібито тричі атакувала за допомогою БПЛА — 11 листопада, 16 листопада та 21.

24 листопада три невідомі БПЛА атакували військову частину у Волгоградській області. За інформацією росЗМІ, всі дрони були придушені РЕБ, проте один із дронів упав та вибухнув на території частини.