"Могли б розчавити": перемога над РФ можлива, якщо Захід воюватиме на боці ЗСУ, — експерт

Росія має намір розв'язати Третю світову війну, переконаний майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман. І якби західні союзники це усвідомлювали, то зупинили б путінську армію ще в Україні.

Президент РФ Володимир Путін фактично розглядає війну в Україні як один з епізодів глобального протистояння зі США і західним демократичним світом. Глава Кремля давно готується до прямого конфлікту з блоком НАТО, але оскільки російська армія застрягла в Україні, вторгнення в одну з країн Альянсу залишається питанням часу. Таку думку висловив ветеран російсько-української війни майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман в інтерв'ю OBOZ.UA 26 листопада.

Військовослужбовець зазначив, що Росія з кожним днем посилює свої збройні сили. Ба більше, переслідуючи свої геополітичні плани, Москва створює так звану "вісь зла", куди входять, крім РФ, Іран і Північна Корея, які також готуються до військового конфлікту з НАТО.

Гетьман підкреслив, що поки російські війська загрузли на українських фронтах, а "вісь зла" не досягла критичної потужності, у Заходу є час запобігти найгіршому сценарію, зупинивши Путіна в Україні. Також майор вважає, що якщо російському лідеру вдасться здобути перемогу в Україні, то на підготовку до вторгнення в одну з країн НАТО Росії знадобиться близько шести років.

П'ята стаття НАТО

"Найімовірніше, Путін може почати з Литви, адже він захоче пробити сухопутний коридор до Калінінграда — умовний Сувалкський коридор", — прогнозує Гетьман.

Він додав, що в разі такої агресії має спрацювати п'ята стаття Статуту НАТО про колективну безпеку, однак, попри всю військову міць США, залишається під питанням, чи вступлять війська блоку одразу в бойові дії.

"5 стаття написана досить хитро. Там немає згадки про те, що війська НАТО одразу вступають у бойові дії. Там говориться, що будуть певні консультації", — уточнив військовослужбовець.

Третя світова неминуча

За словами Гетьмана, майбутньої світової війни не уникнути, але досі в колах політиків лунають слова про якісь домовленості з Москвою, а західні союзники вагаються в питаннях постачання Україні різного роду озброєнь, як-от німецьких далекобійних ракет Taurus. Такі коливання дають можливість Росії наростити свій військовий потенціал, спрямувавши свою економіку на військові рейки.

"Уже зараз у них є можливість виробити щонайменше три ядерні бомби. Вони вже виробляють новітні гіперзвукові ракети тощо. Те саме стосується і Північної Кореї, яка вже запустила ракету в космос", — каже Гетьман.

З огляду на це, вважає майор, Україні ніколи не виграти війну на виснаження, і навіть ті 41 млрд доларів, які може отримати Київ, утричі менші за суму, яку у РФ виділили на військове виробництво. Там ідеться про 124 мільярди.

Перемога над РФ можлива

Тим часом ситуація виглядає дивною, оскільки тільки ВВП Росії нижчий за розвинені європейські країни, а бюджет Пентагону втричі більший за бюджет усієї РФ. З такою міццю західні союзники могли б "просто розчавити" Росію, зупинивши Путіна в Україні, якби усвідомлювали, що він має намір розв'язати третю світову.

"Ми могли б її просто розчавити, якби всі ці країни усвідомили, що Кремль намагається розв'язати Третю світову війну, і що треба всім разом зупинити його прямо тут, в Україні, поки це можливо. Але нам дають крихти зі столу", — зазначає Гетьман.

Насамкінець він сказав, що для перемоги над Росією необхідна західна коаліція, яка разом з Україною воювала б проти загарбників. А для того, щоб зупинити зміцнення потуги осі РФ — Іран — КНДР, необхідно, щоб разом з українськими військами воювали солдати зі США, Німеччини, Великої Британії та інших союзників по НАТО.

"Чи зможемо ми перемогти в цій війні? Поки Росія не зміцніла, поки йдеться саме про ці війська РФ, ми здатні нехай не звільнити всі території, але дуже суттєво порвати російську армію... Треба бути готовим до того, що війна не закінчиться наступного року, вона буде тривала і дуже важка", — підсумував Гетьман.

Нагадаємо, військовий аналітик Роберт Кларк 23 листопада розповів, що Іран підтримує вторгнення Росії в Україну, надаючи ударні дрони Shahed, танкові та артилерійські снаряди. За його словами, існує небезпека, що Кремль також може отримати від Ірану кошти для зупинки українського контрнаступу.