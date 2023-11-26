Випустили близько 35 БПЛА: у ГУР підтвердили причетність до нічних ударів по РФ, — ЗМІ

Атака БПЛА на російські об'єкти розпочалася о 3:30 та завершилася о 9:20. Дрони запустили по військових об'єктах Москви та області, в Тулі та Смоленську, розповіли журналісти.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України причетне до нічної атаки безпілотних літальних апаратів по Російській Федерації. Про це повідомило видання "РБК-Україна" з посиланням на джерела в спецслужбах.

Журналісти з посиланням на джерела заявили, що нічна операція продемонструвала "дирявість" російської протиповітряної оборони. ЗМІ наголосили, що наразі остаточні наслідки атаки невідомі, проте повідомленням РФ про те, що всі дрони були збиті, не відповідає дійсності.

Видання "Українська правда" з посиланням на співрозмовника в ГУР МОУ повідомило, що атака дронів розпочалася о 3:30 та завершилася о 9:20. Зокрема, по військових об'єктах або тих, що стосуються військового виробництва, Москви та області, в Тулі та Смоленську було випущено близько 35 дронів.

"Дії суто симетричні і як знак, що РФ варто задуматися про наслідки. Війна повинна йти з військовими в районах бойових дій", — сказав представник ГУР.

БПЛА атакували Росію: що відомо

У ніч з 25 на 26 листопада безпілотні літальні апарати атакували декілька областей Росії. Міноборони РФ заявило про нібито збиття безпілотників у Московській, Тульській, Калузькій та Брянській областях. Пізніше в оборонному відомстві повідомили про знищення ще декількох БПЛА в Брянській, Смоленській та Тульській областях.

За повідомленням ЗМІ, один із БПЛА при падінні врізався у житловий будинок в Тулі, в результаті чого багатоповерхівка отримала пошкодження.

Нагадаємо, вночі 26 листопада БПЛА атакували тимчасово окуповану територію Донецької області. За словами голови окупаційної адміністрації Донецької області Дениса Пушиліна, ППО знищила не всі дрони, окупанти зафіксували пошкодження, в результаті чого частина області була знеструмлена.