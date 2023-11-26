50 днів у полоні: 9-річна ізраїльська дівчинка, яку вважали загиблою, повернулася додому

Емілі Хенд із кібуцу Беері потрапила в полон до палестинських бойовиків 7 жовтня разом зі своєю подругою та її матір'ю. Деякий час її вважали загиблою, але в сім'ї дівчинки з'явилася надія, коли рідним повідомили, що вона жива.

У ніч на 26 листопада з полону терористичного угруповання ХАМАС було звільнено Емілі Хенд — 9-річну ізраїльську дівчинку з кібуцу Беері. Палестинські бойовики захопили її в полон під час теракту 7 жовтня, і родичі її вважали вже загиблою. Зворушливу історію про повернення юної ізраїльтянки розповіли оглядачі The Guardian.

"Емілі повернулася до нас", — сказав її батько після емоційної зустрічі з дочкою в ізраїльській лікарні.

А родичі сказали, що не можуть знайти відповідних слів, щоб описати свої емоції "після 50 важких днів".

Як Емілі потрапила в полон

Маленькій ізраїльтянці з ірландським корінням Емілі 24 листопада виповнилося 9 років, але свята у колі рідних у неї не було, оскільки в цей час вона перебувала в руках терористів. У той час як палестинські бойовики напали 7 жовтня на ізраїльтян, Емілі Хенд ночувала в будинку своєї найкращої подруги Гіли Ротем Шошані. Двох дівчаток і матір Гіли захопили в полон, а через кілька днів родині повідомили, що Емілі нібито загинула.

Це було страшним ударом для батька дівчинки, Томаса Хенда, який сам виховував доньку, оскільки його дружина померла від раку, коли їхній дитині було всього два роки. Звістка про те, що сталося, настільки вразила чоловіка, що в інтерв'ю CNN він сказав фразу, яка вразила багатьох. Томас зізнався, що був радий звістці про смерть дочки, оскільки варіант про її полон жахає його ще більше.

Емілі Хенд зустріла своє дев'ятиріччя в полоні ХАМАС

"Влада сказала нам, що знайшли Емілі. Вона була мертва, і це, мабуть, найкращий варіант. Усе, що б вони зробили б із нею в Газі, було б гірше за смерть", — сказав тоді її батько в інтерв'ю.

Сім'я Томаса вже встигла оплакати Емілі, але 31 жовтня ізраїльські військові повідомили, що дівчинка, можливо, залишилася живою.

Звільнення

Як з'ясувалося згодом, дівчинка входила до числа 13 ізраїльтян і чотирьох громадян Таїланду, яких Ізраїль обміняв на 39 палестинських в'язнів. З цієї нагоди голова уряду Ірландії Лео Варадкар опублікував пост, у якому заявив, що Емілі "загубилася і знайшлася".

"Безневинну дівчину, яку було втрачено, тепер знайдено і повернуто, і наша країна зітхнула з величезним полегшенням", — зазначив він.

Але коментарі політика викликали гнівну реакцію міністра закордонних справ Ізраїлю Елі Коена, який написав у соцмережах, що такі висловлювання аморальні.

"Пане прем'єр-міністре. Схоже, ви втратили свій моральний компас і потребуєте перевірки реальності! Емілі Хенд не "загубилася", її викрала терористична організація", — наголосив Коен.

Ізраїльський дипломат додав, що заручників вдалося звільнити не тому, що "наші молитви були почуті", а тому, що Ізраїль чинив військовий тиск на ХАМАС.

Раніше повідомлялося, що за словами ізраїльського генерал-лейтенанта Герці Халеві, ЦАХАЛ негайно продовжить військову операцію в Секторі Гази, щойно режим припинення вогню закінчиться. Він зазначив, що ізраїльська сторона не припинить воєнних дій, доки всіх заручників не буде звільнено.