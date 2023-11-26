РФ може почати наступ на іншій ділянці кордону: Наєв попередив про нові загрози на фронті

Україна готується до атак ЗС РФ на нових напрямках. Генерал-лейтенант пояснив, що наступи загарбників можливі, бо Росія й досі має доступ до сучасних технологій.

Росія має можливість створювати зброю з використанням сучасних технологій. Також продовжує отримувати підтримку від союзників. Якщо так буде продовжуватись і далі, то ЗС РФ почнуть новий наступ, який буде відбуватись на інших ділянках фронту — не лише на півдні та сході. Про нові загрози на російсько-українській війні розповів командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв під час інтерв'ю з агентством ABS News.

Журналісти нагадали, що під час літнього наступу 2023 року у ЗСУ не було таких масштабних здобутків, як під час Харківського та Херсонського наступів, які відбулись восени 2022 року. Також перелічили, які засоби мають можливість використовувати ЗС РФ: ударні дрони Lancet, дистанційне мінування території, перевага в у повітрі.

У відповідь генерал Наєв попередив, що буде у випадку, коли РФ нарощуватиме випуск зброї та отримуватиме допомогу від союзників. На його думку, бойові дії можуть вийти за межі теперішньої лінії фронту і перемістяться на інші ділянки кордону України.

"Війна може знову вийти за межі сходу та півдня", — написали журналісти, ґрунтуючись на словах українського офіцера.

Тим часом Наєв запевнив, що Сили оборони готуються до такого варіанту — будують фортифікації, мінують, тренуються.

"Ми готуємося до цього. Ми будуємо оборону, мінуємо та тренуємо наші сили", — заявив генерал.

Зазначимо, журналісти, беручи інтерв'ю у Наєва, відвідали навчання мобільних вогневих груп, які відбувались у невказаній місцевості на півночі України. Медійники розповіли, як шість екіпажів полювали на тренувальну мішень і змогли пробити її кількома пострілами, але не знищити.

Генерал Наєв розповів ABS News про особливості українських сил ППО. Зазначив, що використовують старі радянські та нові західні установки. Також пояснив, що західні установки для знищення цілей використовують у 10 разів менше пострілів, ніж радянські. При цьому коштують вони у сотні разів більше, ніж дрони, які їм доводиться ліквідовувати.

Зазначимо, під час візиту міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса стало відомо, що взимку ця країна надасть Україні ще одну установку ППО — ЗРК Patriot. Тоді ж оголосили про виділення нового пакету допомоги, в який увійшли два десятки німецьких БМП. Між тим парламентарі в Бундестазі заявили, що підтримка України виснажила арсенали армії ФРН і ситуація "катастрофічна".