"Це очевидно": Орбан заявив, що Україна не переможе РФ на полі бою (відео)

За словами угорського політика, на початку стратегія Заходу полягала у фінансуванні українців, аби ті боролися на полі бою задля поразки росіян. Проте зараз стало очевидно, що Москва "не програє".

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову заявив, що Україна не зможе перемогти Росію. Уривок виступу політика оприлюднив представник уряду Золтан Ковач в Х (раніше Твіттер).

Угорський голова уряду заявив, що немає питання у порушені міжнародних законів, бо це є очевидним, так само як і агресія. Проте він наголосив, що Європа неправильно реагувала на "кризу з Кримом". Тоді ЄС хотів локалізувати конфлікт, що вилилось у Мінські домовленості.

"Зараз, коли "донецький конфлікт" спалахнув, наша відповідь була абсолютно протилежною — глобалізація конфлікту. Не локалізувати, а зробити його міжнародним. Тепер ця проблема є глобальною проблемою. Я вважаю, що це погано. Погана для всіх, як для європейців та українців, так і для росіян", — каже Орбан.

Також він наголосив, що світ має зрозуміти, що спочатку стратегія полягала у тому, що українці битимуться на фронті, щоб росіяни програли. Після цього у РФ мав змінитись лідер, а потім початись переговори.

"Ми фінансуємо, а українці битимуться та вмиратимуть. Де ми зараз? Очевидно, що українці не переможуть на фронті. Немає рішення на поле битви. Росіяни не програють. Не буде зміни політичного режиму у Москві. Ось така зараз реальність", — резюмував премʼєр-міністр Угорщини.

Нагадаємо, 22 листопада ЗМІ писали, що Віктор Орбан погрожує заблокувати допомогу ЄС Україні.

18 листопада Орбан заявив, що Угорщина заблокує старт переговорів ЄС про вступ України.