"Дуже серйозні цілі": експерт назвав об'єкти ЗС РФ, які мають атакувати ЗСУ (відео)

За словами Петра Черника, перша законна ціль пов'язана з виробництвом озброєння, а друга — з логістикою. Це знижує бойовий потенціал противника.

Загалом є дві першочергові цілі в Росії, за якими мають бути Збройні сили України. Таку думку озвучив військовий експерт Петро Черник в ефірі телемарафону 26 листопада.

За його словами, ці об'єкти, про які далі піде мова, є суперважливими як для противника, так і для України. Удари по них допоможуть знизити бойовий потенціал ЗС РФ.

"Це будь-які цехи, які виробляють хоч якусь зброю. Порох, залізо, снаряди, складають безпілотники тощо. Тула — величезний збройовий хаб Російської Федерації. І не тільки російської: ще й за царів там було чимало найрізноманітніших військових заводів", — заявив Петро Черник.

Окремо військовий експерт додав, що другою цiллю, на якій необхідно зосередитися українським захисникам, є залізничні полотна та особливо — залізничні вузли. Противник регулярно використовує цей вид логістики для перекидання особового складу та озброєння.

"Усе, що довозиться росіянами, — починаючи від стандартних штатних боєприпасів до артилерії, закінчуючи медикаментами, водою тощо, — довозиться на 90% залізницею. Це насправді для нас дуже серйозні цілі", — продовжує експерт.

Що швидше буде перекрито логістичні шляхи противника, то швидше можна буде домогтися успіхів у різних військових операціях. Зокрема йдеться про дороги з Росії до тимчасово окупованого Криму. Відповідно, мова про міст через Керченську протоку.

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Нагадаємо, 26 листопада повідомлялося, що в ГУР підтвердили причетність до нічних ударів по РФ. Атака БПЛА на російські об'єкти почалася о 3:30 і завершилася о 9:20. Дрони запустили по військових об'єктах Москви та області, в Тулі та Смоленську, розповіли журналісти.