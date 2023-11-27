Поруч із закривавленими портретами Путіна: у Маріуполі знайшли тіла 6 окупантів, — партизани

Підпілля "Зла Мавка" уточнює, що двох представників ЗС РФ було застрелено, а ще чотирьох виявили з ножовими пораненнями на місцевому пляжі.

На території тимчасово окупованого Маріуполя Донецької області триває низка смертей противника. Про це повідомив Жіночий партизанський рух на окупованих територіях України "Зла мавка" 26 листопада.

Зазначається, що окупанти продовжують зазнавати втрат навіть у тилових захоплених регіонах. Тільки за останні кілька днів партизанам вдалося ліквідувати шістьох військових ЗС РФ. Даними про це поділилися джерела в "поліції ДНР", а також ФСБ.

"Двоє військових (один із них — офіцер) були застрелені на вулиці. Четверо військових були знайдені мертвими на одному з пляжів Маріуполя. Їх зарізали", — йдеться в повідомленні.

Примітно, що поруч із тілами загиблих виявлено портрети президента Росії Володимира Путіна. Ба більше, на одному з них було написано слово "Ідіть" і зробили це за допомогою крові одного із загиблих.

Джерело у ФСБ заявило, що втрати справді є, проте нібито ведеться робота з пошуку "злочинців".

"Вони добре підготовлені, але ми їх знайдемо і покараємо. Обов'язково", — йдеться в повідомленні.

У партизанському русі від себе додали, що їх можуть знайти першими.

Нагадаємо, 16 листопада повідомлялося, що українська диверсійно-розвідувальна група перетнула лінію фронту в Запорізькій області та знищила значну кількість російських військових. Вони в цей момент перебували в підвалі, де відпочивали.

15 листопада з'явилася інформація, що на фронті ліквідували провокатора подій біля Будинку профспілок в Одесі. Владислав Войцеховський воював на боці РФ. Після подій в Одесі 2014 року його заарештували українські правоохоронці, проте пізніше його обміняли.