На фронті ліквідували провокатора подій біля Будинку профспілок в Одесі (фото)

Владислав Войцеховський воював на боці РФ. Після подій в Одесі 2014 року його арештували українські правоохоронці, однак пізніше він був обміняний.

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Українські військові ліквідували на фронті провокатора подій, які відбулися у травні 2014 року біля Будинку профспілок в Одесі. Йдеться про бойовика Владислава Войцеховського, повідомляє полковник ЗСУ Анатолій "Штірліц" Штефан.

Також смерть російського бойовика підтвердив його побратим з позивним "Медведь". У своєму Telegram-каналі він написав, що був знайомий із Войцеховським з 2013 року та разом брав участь у подіях біля одеського Будинку профспілок.

"Знайомі ми були ще з далеких часів, коли й Одеса могла сміятися і жартувати, у далекий уже 2013 рік… Далі, настав 2014… Куликове Поле, штурм і взяття облради… Потім Будинок Профспілок, де Влад з волі згори вижив", — йдеться у повідомленні.

Публікація побрати Владислава Войцеховського Фото: Скриншот

За даними сайту "Миротворець" Войцеховський був активістом ліворадикальної організації "Боротьба". Він обіймав посаду командира взводу 4-ї окремої мотострілецької бригади.

Фото: Анатолій Штефан "Штірліц"/Telegram Фото: Анатолій Штефан "Штірліц"

Як раніше повідомлялося у ЗМІ, бойовик був затриманий працівниками української служби безпеки у вересні 2014 року. Під час обшуків у його квартирі були виявлені вибухові речовини. Зазначалося, що його затримали за підозрою у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України.

У 2015 році його обміняли. Втім згідно з інформацією на сайті Міністерства внутрішніх справ, він перебуває у розшуку за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації).

Події біля Будинку профспілок в Одесі

2 травня 2014 року відбулася патріотична хода фанатів одеського "Чорноморця" та харківського "Металіста" до якої приєдналися інші патріотичні організації.

Втім зірвати її вирішили активісти "Антимайдану", внаслідок чого відбувалася сутичка та загинуло 6 осіб. Далі боротьба продовжилася біля одеського Будинку профспілок, де перебували проросійські активісти.

Активісти кидали один в одного коктейлі Молотова, внаслідок чого виникла пожежа у будівлі. Повідомлялося, що через пожежу загинули 48 осіб, ще 250 отримали поранення.

Нагадаємо, наприкінці жовтня полковник ЗСУ Анатолій "Штірліц" Штефан повідомляв, що у Донецьку в аварії загинув бойовик "ДНР" Костянтин Ланчак. Він воював проти України з 2014 року та брав участь у боях в Іловайську й Дебальцевому. Також у червні на під час виконання завдання загинув російський комбриг Максим Харламов.