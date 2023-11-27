"Ситуація крихка": МАГАТЕ чули звуки запуску ракет із РСЗВ поблизу ЗАЕС

За словами генерального директора організації Рафаеля Гроссі, атомна електростанція продовжує стикатися з багатьма потенційними загрозами внаслідок бойових дій окупантів.

У неділю, 26 листопада, на Запорізькій атомній електростанції експерти МАГАТЕ почули кілька гучних звуків, які, за припущенням, могли бути результатом запуску ракет російськими поблизу станції. Однак через погані погодні умови спостерігати за цими запусками не вдалося. Про це розповів генеральний директор організації Рафаель Гроссі в черговому звіті МАГАТЕ.

Зазначається, що експерти МАГАТЕ помітили характерний звук, який свідчить про можливе використання реактивної системи для масованого вогневого впливу.

"Ця подія вкотре наочно демонструє вкрай крихку ситуацію з ядерною безпекою на Запорізькій АЕС, яка продовжує стикатися з багатьма потенційними загрозами внаслідок цієї трагічної війни", — сказав Гроссі.

Крім того, вдень ЗАЕС втратила зв'язок з основною лінією електропередач за межами своєї території, що змусило використовувати резервне електроживлення для забезпечення охолодження реактора.

Фокус розповідав 28 вересня, що в організації Greenpeace критично поставилися до дій МАГАТЕ на захопленій росіянами Запорізькій АЕС. На думку захисників довкілля, міжнародні регулювальні органи не в змозі контролювати безпеку на ЗАЕС.

Фокус також писав, що, на думку міністра енергетики України Германа Галущенка, Російська Федерація може створити умови, які призведуть до ядерного інциденту вже після деокупації Запорізької АЕС.