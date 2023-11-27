Смоленський авіазавод атакували невідомі БПЛА: зафіксовано руйнування, – соцмережі (відео)

Завдяки засобам РЕБ, як повідомляють російські ЗМІ, було знешкоджено безпілотник, який впав на підприємство та пошкодив дах і балку перекриття.

Зранку 26 листопада Смоленський авіаційний завод зазнав атаки. Про це повідомляє Telegram-канал Monitor.

Удар відбувся невстановленими БПЛА. У повідомленні йдеться про те, що даху одного з цехів було пробито.

За інформацією Telegram-каналу Baza, атакувати підприємство спробували українськими безпілотниками. У бік заводу спрямували щонайменше два безпілотники.

Перший із них було збито приблизно о 9 ранку на території Задніпровського району міста. За пів години над Смоленськом був помічений ще один безпілотник. У повідомленні зазначили, що завдяки засобам РЕБ його знешкодили.

Саме цей дрон наче й впав на дах одного з цехів заводу і вибухнув. Постраждалих немає, але було пошкоджено дах і балку перекриття.

Наразі коментарів від місцевої влади не оголошено.

БПЛА атакували Росію

У ніч з 25 на 26 листопада безпілотні літальні апарати атакували декілька областей Росії. Міноборони РФ заявило про нібито збиття безпілотників у Московській, Тульській, Калузькій та Брянській областях. Пізніше у військовому відомстві окупантів повідомили щодо знищення ще декількох БПЛА в Брянській, Смоленській та Тульській областях.

У ГУР підтвердили причетність до атаки безпілотників по РФ. Видання "РБК-Україна" з посиланням на джерела в спецслужбах повідомило, що атака дронів на російські об'єкти розпочалася о 3:30 та завершилася о 9:20. Дрони запустили по військових об'єктах Москви та області, в Тулі та Смоленську.

Нагадаємо, у РФ 26 листопада розповіли про дрони, якими атакували Тулу. Вони схожі на іранські Shahed, але підтверджень цьому немає.