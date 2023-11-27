Свастика на лобі: росіяни залишили захиснику нацистський слід на пам'ять про полон (фото)

Український воїн зазнав катувань, коли потрапив у ворожий полон. Тепер лікарі змушені за допомогою лазерів прибирати з його лоба символ нацистської Німеччини.

Український боєць повернувся з полону зі свастикою на лобі. Про це відомо з публікації проєкту "Неопалимі" у соцмережах від 26 листопада.

"На фото ви можете прослідкувати результати першої процедури лікування шраму, що залишився на лобі нашого захисника після катувань у російському полоні", — йдеться у пості.

Публікація проєкту "Неопалимі" від 26 листопада Фото: "Неопалимі"

Лікар Олександр Туркевич відшліфував рубець постраждалому воїну пікосекундним лазером та використав ербієвий лазер для усього лоба. Ім’я бійця невідоме.

На фото можна побачити, як шрам виглядав до процедури та майже за тиждень після неї. Варто зазначити, що рубець за формою нагадує свастику — хрест з загнутими раменами, відомий як символ нацистської Німеччини.

Публікація проєкту "Неопалимі" від 26 листопада Фото: "Неопалимі"

"Неопалимі" — це національна програма зовнішньої реабілітації постраждалих внаслідок війни. Проєкт реалізовується за сприяння українських держорганів, зокрема Міністерства у справах ветеранів та Міністерства охорони здоров’я.

Публікація проєкту "Неопалимі" від 26 листопада Фото: "Неопалимі"

Нагадаємо, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко заявляв, що понад 90% українських військовополонених зазнали жорстокого поводження і тортур. З його слів, є навіть випадки вбивств у полоні.

32-річний військовий Іван Дзюба поділився своєю історією з полону. Розвідника катували та повернули через два тижні в Україну без двох ніг і пальця на руці.