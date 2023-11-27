Тайвань озброївся новітніми кораблями: що показали публіці (фото)

Під час заходу, який відвідали понад 40 тисяч осіб, ВМС Тайваню показали десантний корабель Youshan, "вбивцю авіаносців" — швидкохідний корвет Ta Chiang, а також мінний тральщик.

Військово-морські сили Тайваню провели в місті Гаосюні провели день відкритих дверей. Під час заходу публіці представили три новітні бойові кораблі — десантний корабель Yushan (LPD-1401), корвет-катамаран Ta Chiang (PGG-619) і швидкохідний мінний тральник (FMLB-1). При цьому вперше в історії гостям було дозволено вільно відвідувати внутрішні приміщення кораблів. Про це 26 листопада повідомили оглядачі Naval News.

Корабель Yushan

Десантний корабель Yushan створений за зразком кораблів класу San Antonio. Він має загальну довжину 153 м, ширину 23 м, осадку корпусу 6 м і повну водотоннажність 10 600 т. При цьому максимальна швидкість становить 22 вузли (40 км/год), а дальність плавання — 7 000 миль.

Yushan озброєний 32 ракетами середньої дальності TC-2N, 76-мм гарматою і двома пусковими установками Phalanx CIWS. Корабель також має одну польотну палубу з двома ангарами для розміщення вертольотів Sikorsky S-70C.

Yushan призначений для виконання як військових, так і гуманітарних завдань. Він виконує функції командного корабля для амфібійних операцій, головної одиниці у складі амфібійної оперативної групи для виконання амфібійних бойових завдань з повернення зовнішніх островів Тайваню, головного корабля для міноносців, морського мобільного польового госпіталю і транспорту загального призначення.

Док-платформа Yushan

Корвет Ta Chiang

Швидкохідний корабель Ta Chiang класу Tuo-chiang призначений для боротьби з кораблями китайських ВМС, застосовуючи тактику "б'єш і біжиш". Корвет водотоннажністю 685 т здатний розвивати швидкість до 45 вузлів (83 км/год).

У деяких ЗМІ корвет отримав назву "вбивця авіаносців" — він оснащений протикорабельними ракетами Hsiung Feng-II і Hisung Feng-III, 76-мм головною гарматою OTO Melara і комплексом для ближнього бою Phalanx.

Також модернізована версія корвета оснащена ракетами класу "земля-повітря" TC-2N, яких немає у прототипу.

Корвет "вбивця авіаносців" Ta Chiang

Швидкохідний мінний тральник

Швидкохідний мінний катер водотоннажністю 347 т при повному навантаженні розвиває максимальну швидкість 14 вузлів. Довжина — 41 м, ширина — 8,8 м, осадка — 1,7 м.

Корабель оснащений високоточною автоматичною системою постановки мін, яка здатна встановлювати чотири різні моделі тайванських мін.

Крім того, міноносець оснащений 20-мм гарматою Т-75 і кулеметами Т74. Цю зброю, найімовірніше, використовуватимуть для захисту катера від повітряних загроз і зграй малих катерів.

Мінний тральщик FMLB-1

Загалом за інформацією ЗМІ та представників тайванських ВМС, з 9 до 16 години в суботу 11 листопада захід відвідали близько 46 000 осіб.

Раніше повідомлялося, що законодавці США розглядають можливість навчання військовослужбовців Тайваню в Америці. Така підготовка дасть змогу ознайомити військових із системами озброєнь, які Тайвань замовив у Сполучених Штатів.