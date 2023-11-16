Війна з Китаєм: солдати Тайваню незабаром зможуть проходити навчання на території США

Підготовка тайванських бійців, вважають представники комісії USCC, дасть змогу ознайомити військових із системами озброєнь, які вони замовили у США.

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Тайванським солдатам незабаром може бути дозволено проходити навчання на території США для підготовки до можливого збройного конфлікту з Китаєм. Американо-китайська комісія з огляду економіки та безпеки (USCC) опублікувала 14 листопада щорічну доповідь, у якій міститься пропозиція Конгресу дозволити розширення тайванської військової підготовки.

Згідно з доповіддю, Китай продовжує нарощувати багатогранну кампанію політичного, військового, економічного та інформаційного тиску на Тайвань, підігріваючи побоювання міжнародної спільноти з приводу можливого вторгнення.

Комісія вказала на важливість дозволу групам спостерігачів з острова регулярно моніторити та брати участь у військових навчаннях, що проводяться на території США. При цьому Сполучені Штати вважаються найважливішим союзником Тайбея і залишаються його основним постачальником сучасної зброї та обладнання.

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Головна мета, згідно зі звітом, — ознайомити тайванських військових із системами озброєнь, які вони замовили у США, але які ще мають бути доставлені на Тайвань. Це сприяє швидшому розгортанню систем після їхньої доставки.

"Уроки, які всі винесли з того, що відбувається в Україні, полягають у такому. Дуже важливо, щоб військові були навчені передовим технологіям, які вони збираються отримати, до того, як вони їх отримають, і до того, як вони знадобляться їм у польових умовах, тому що сталася жахлива затримка", — наголосила у своїй заяві голова комісії Керолін Бартолом'ю.

Військові оглядачі The Defence Post зазначили, що крім навчання тайванських солдатів на території США, комісія запропонувала створити спільний американо-тайванський центр для виявлення та аналізу військової діяльності Китаю. Зокрема цей центр також може бути використаний для протидії китайській дезінформації та наступальним кіберопераціям проти острівної держави.

Нагадаємо, за інформацією видання Newsweek, на озброєнні ВПС Тайваню нещодавно з'явилися ракети Ching Tien, які можуть подолати понад 1000 км і долетіти до Пекіна. Нова розробка вже пройшла тестування і запущена в серійне виробництво.