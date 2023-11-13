КНР і Тайвань будують ракети, щоб бомбити центри ухвалення рішень один одного, — ЗМІ

За даними журналістів, в армії Тайваню є чотири різновиди ракети власного виробництва, дальність яких перевищує 1000 км.

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На озброєнні ВПС Тайваню нещодавно з'явилися ракети, які можуть долетіти до Пекіна. Дальність системи під назвою Ching Tien становить 2000 км. Про це повідомляє Newsweek.

Нова розробка вже пройшла тестування і поставлена на конвеєр.

Зараз в армії Тайваню є чотири різновиди ракети власного виробництва дальністю понад 1000 км. Дальність варіанту крилатої ракети Hsiung Feng-IIE тип B може досягати від 1200 до 1500 км, ці системи проходять модернізацію.

"Заявлена дальність ракети типу B становить 1200-1500 км, це означає, що ракета може вражати цілі на території Китаю. Вони можуть запускатися з мобільних пускових установок під час контратак", — повідомило джерело Taipei Times щодо можливостей Hsiung Feng-IIE.

Тайванська ракета Hsiung Feng II

Тайванський національний інститут науки та технологій Чжун-Шань (NCSIST) курує розробку ракет та інших передових технологій, зокрема лазерів і безпілотників, щоб протидіяти загрозі з боку КНР, що росте.

Hsiung Feng III — ще одна ракета в арсеналі Тайваню, один із різновидів яких може долати відстань понад 1000 км і вражати як наземні, так і військово-морські об'єкти.

Дальність надзвукової крилатої ракети Yun Feng — від 1200 до 2000 км.

Ракета Yun Feng

Ракети Китаю

Своєю чергою, Пекін теж розробляє ракетні технології. Під час візиту ексспікера Палати представників США Ненсі Пелосі в Тайбей у серпні минулого року Китай запустив 11 ракет Dongfeng-15 (DF-15) по водах навколо Тайваню. За деякими оцінками, дальність DF-15 — 600-900 км.

Ще одна ракета, яку в Китаї розробили під Тайвань — це Dongfeng-17 (DF-17). За даними китайських ЗМІ, у DF-17 реалізовано гіперзвуковий планер, завдяки якому ракета летить зі швидкістю, що в п'ять разів перевищує швидкість звуку.

Дальність DF-17 — від 1800 до 2500 км. Дехто називає DF-17 "вбивцею авіаносців" через її здатність непомітно вражати ціль.

У липні 2022 року китайська армія запускала ракету DF-17 з мобільної пускової установки.

Очікується, що DF-17 може зіграти вирішальну роль у військовій стратегії Пекіна проти Тайваню.

"DF-17 відводитиметься найважливіша роль у захисті територіальної цілісності Китаю, оскільки такі регіони, як Південнокитайське море, Тайванська протока і Північно-Східна Азія, перебувають у межах досяжності", — заявив експерт із ракет Ян Ченцзюнь у коментарі державному виданню Global Times.

Нагадаємо, що, за оцінками військового аналітика Олександра Коваленка, українські F-16 будуть здатні збивати російські літаки ракетами AIM-120 AMRAAM.

Також повідомлялося, що дрон MQ-9B SkyGuardian отримає "розумні ракети" Desert Sting.