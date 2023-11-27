Затиснули в траншеї: дрон допоміг українським десантникам вирватися з оточення (відео)

За словами волонтера з Естонії на ім'я Дмитро, резервна група відбила побратимів за підтримки безпілотника, який точково скинув боєприпас на окупантів.

Естонський волонтер Дмитро поділився ексклюзивними кадрами, на яких зображено, як безпілотник 79-ї десантно-штурмової бригади Збройних сил України допомагає бійцям прорватися з-під вогню російських окупантів, що обійшли українські позиції з флангу. Відповідне відео волонтер опублікував на своїй сторінці в соцмережі X (колиш. Twitter).

Зазначено, що події мали місце в жовтні 2023 року, в районі Новомихайлівки Донецької області.

"Росіяни штурмують українську траншею, блокуючи хлопців у бліндажі", — пояснив Дмитро.

Як зазначив офіцер Армії оборони Ізраїлю, редактор відділу "Військовий Фокус" Ігаль Левін, безпілотник не просто надав підтримку з повітря в умовах відсутності інших засобів. Він також дозволив зробити це з великою точністю, без ризику зачепити своїх, чого було б складно домогтися від артилерії або пілотованої авіації.

"На допомогу приходить резервна група за підтримки безпілотника. Це врятувало життя всіх українців, хоча позиція в підсумку була втрачена", — резюмував Дмитро.

Нагадаємо, 26 листопада повідомлялося, що модернізований Т-64БМ "Булат", незважаючи на ураження двома дронами-камікадзе, зміг покинути поле бою.

Раніше, 25 листопада, повідомлялося, що Міністерство оборони України провело випробування українських безпілотних авіаційних комплексів шести виробників. Здебільшого — FPV-дрони, спроєктовані та виготовлені приватними компаніями.