"Безпідставна заява": МЗС Китаю відреагував на участь в побудові тунелю з РФ до Криму

У ЗМІ писали, що китайські та російські бізнесмени, наближені до уряду, обговорюють можливість побудову тунелю через загрозу Кримського мосту бути знищеним.

Речник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь прокоментував повідомлення в ЗМІ, що Пекін зацікавлений в побудові тунелю до Криму. Про це повідомляє "Укрінформ".

Під час брифінгу речника МЗС КНР Ван Веньбінь український журналіст попросив прокоментувати інформацію в The Washington Post про зацікавленість Китаю в побудові тунелю з Росії до Криму.

"Це повідомлення позбавлене підстав, я не коментуватиму його", — сказав Ван Веньбінь.

24 листопада американська газета The Washington Post опублікував статтю, в якій повідомляється, що РФ зацікавлена в будівництві тунелю до окупованого Криму. За заявою журналістів, українські спецслужби отримали копії електронних листів росіян та китайців. В них обговорюється будівництво тунелю через загрозу знищення Кримського мосту.

Автори повідомляли, що потенційне будівництво буде коштувати мільярди доларів, а самі роботи триватимуть роками. З китайського боку була зацікавлена державна будівельна компанія CRCC. Проте брати участь в проєкту вона готова під іншою юридичною компанією. Також нібито одна з банківських установ КНР готова перевести доларові запаси в рублі для фінансування. Експерти з США заявили, що якщо інформація дійсно правдива, то будівельні роботи стануть легкою ціллю для українських атак.

Нагадаємо, 27 жовтня у ЗСУ заявили, що на Кримський міст є задум, який має добити незаконну споруду.

25 листопада в СБУ повідомили нові деталі атаки на Кримський міст за допомогою дрона SeaBaby.