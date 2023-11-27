РФ знову каже про формування дивізії морпіхів: звідки брати техніку

Окупанти хочуть зробити замість бригад морпіхів дивізії, але для цього потрібно багато техніки, яку невідомо, де брати.

У Росії знову заявили про плани переформатувати бригади морської піхоти в дивізії. Про це заявив головнокомандувач Військово-морського флоту РФ генерал-лейтенант Віктор Астапов, передає "Интерфакс".

Російські бригади морської піхоти переформатують в дивізії. Для цього, за словами Астапова, підрозділи вчасно отримують техніку та озброєння. Також додалось до тренувань використання різних типів БПЛА. Проте ту саму заяву у Міноборони РФ озвучували ще наприкінці 2022 року, звертають увагу в Defence Express.

З моменту першої заяви про розширення бригад до дивізій протягом 2023 року не було жодної інформації про наявність дивізій морпіхів, а також їхню участь в війні проти України. Відтак автори припускають, що окупанти відклали план до 2024 року. Проте виникає питання, чи є у росіян озброєння для створення дивізії морської піхоти.

Наприклад, у Радянському Союзі під час холодної війни мав одну дивізію морської піхоти, яку розгортали на Тихоокеанському флоті — це 55-та дивізія. Балтійський, Північний та Чорноморський флот лише бригади. При цьому за деякими даними, чисельність морпіхів у СРСР було до 17 тисяч бійців, 230 танків Т-54/Т-55, 150 ПТ-76 та 1045 машин різного типу.

БТР-82 Фото: скриншот

55-та дивізія морської піхоти на Тихоокеанському флоті була розформована у 2005 році. Тоді зʼєднання мало до 3 тисяч бійців й 3 полки морпіхів, артилерійський та зенітно-ракетні полки, танковий батальйон та частини забезпечення. Якщо брати рівень озброєння підрозділів морпіхів, то вони мали:

близько 150-200 тягачів МТ-ЛБ та БТР-82;

близько 30 САУ "Гвоздика" та "Нона";

по 6 РСЗВ БМ-21 "Град".

Наразі РФ планує вивести берегові війська зі структури ВМФ. З них будуть створювати загальновійськову сухопутну армію. За даними The Military Balance 2023, морпіхи та берегові війська ВМФ РФ складаються з понад 30 тисяч бійців, 3 мехбригад, 1 полку та 6 бригад й одного полку морської піхоти. Загалом вони мають 220 танків, 1500 бронемашин та понад 500 артсистем. Відтак питання, де брати озброєння для ВМФ РФ, залишається відкритим.

Нагадаємо, 23 листопада в ЗСУ показали наслідки удару по морпіхах 810-ї бригади морської піхоти.

24 вересня в ISW писали, що 810-та бригада ЗС РФ повністю знищена.