"Нічого не залишилось": британський генерал розповів, що потрібно ЗСУ для перемоги у війні

Питання допомоги Україні для Заходу є "угодою сторіччя", оскільки перемогти Росію можна втрачаючи лише кошти, а не "своїх дітей", заявив генерал Річард Берронс.

Британський генерал у відставці, ексочільник Об'єднаного командування збройних сил Великої Британії Річард Берронс заявив, що для перемоги у війні розмір допомоги Україні повинен становити близько 75 мільярдів євро на рік протягом 2-3 років. Про це він повідомив на форумі у швейцарському Люцерні.

Він зазначив, що наразі українські військові сидять в окопах, де й проведуть всю зиму без достатньої кількості боєприпасів та озброєння.

"У них на "полиці" нічого не залишилось, у нас на "полицях" нічого не залишилось. Ми віддали все що зберігали. Єдиний шлях перемогти — це наша мобілізація промисловості та нашої волі", — сказав Річард Берронс.

Британський генерал у відставці стверджував, що це рішення — є "угодою сторіччя", оскільки можна перемогти Росію витрачаючи лише кошти, а не "своїх дітей". Зі слова Берронса, що якщо йому, професійному військовому, дати ракети, кібер та проксі-атаки, боєприпаси у великій кількості, то для знищення європейської цивілізації в будь-якій країні йому знадобиться два тижні. Він наголосив, що якщо в Європі хтось думає, що це його не торкнеться — "то він глибоко помиляється".

Річард Берронс заявив, що єдиним розвитком подій, якщо російський президент Володимир Путін залишиться навіть з частиною окупованих українських територій, є збройне протистояння європейського сегмента НАТО з РФ.

Нагадаємо, 26 листопада ветеран російсько-української війни майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман заявив, що РФ створює "вісь зла", куди входить не лише Росія, але й Іран та Північна Корея. З його слів, ворог готується до військового конфлікту з НАТО.

24 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україні потрібно отримати три перемоги, які зможуть підтримати мотивацію до боротьби з РФ. Він зазначив, що найважливішим досягненням буде ухвалення Конгресом США рішення щодо надання допомоги країні.