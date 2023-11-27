Треба забрати Скіфське золото: Аксьонов вигадав нові цілі для "СВО"

Колаборант заявив, що "нічого хорошого цій колекції не світить", і є варіант, що цінності потраплять у приватні руки.

Очільник окупаційної влади в Криму Сергій Аксьонов бідкається, що Україні повернули Скіфське золото, але вона не віддасть його півострову. Забрати його можна буде, лише коли всі цілі так званої "СВО" будуть досягнуті. Про це він заявив в своєму телеграм-каналі 27 листопада.

"Щодо ситуації зі Скіфським золотом. Було зрозуміло, що нам його не повернуть, без варіантів, бо на закон, на юридичні норми і Заходу, і Києву начхати. Настав час припинити жаль з цього приводу, посипання голови попелом і так далі. Очевидно, що вони реагуватимуть лише на силу, лише на рішучі дії, причому такі, які ведуться на випередження", — написав він.

Аксьонов зазначив, що Скіфське золото віддадуть Україні, і "нічого хорошого цій колекції не світить", і є варіант, що цінності зникнуть і потраплять у приватні руки.

"Тому все буде вирішено лише в результаті досягнення цілей "СВО", поставлених президентом", — пише колаборант.

Нагадаємо, що 23 жовтня повідомлялося, що СБУ спільно з БЕБ і поліцією Королівства Іспанії нейтралізувала транснаціональне злочинне угруповання, яке нелегально вивезло з України вироби скіфського золота для продажу в країнах Європейського Союзу.

Раніше повідомлялося, що в Іспанії 24 жовтня поліція конфісковала стародавні золоті артефакти вартістю 60 мільйонів євро, вкрадені в Україні. Вилучені культурні цінності, 11 предметів, в основному ювелірні вироби, зокрема, намисто, браслети та сережки, виготовлені в VIII-IV століттях до нашої ери.