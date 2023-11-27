"Не просто так": у ПС пояснили, чому дають РФ збивати ракети HIMARS та Storm Shadow

Росія є виробником систем протиповітряної оборони. Наразі основна їхня частина розміщена на Донецькому та Південному напрямку й в Криму, розповіли в Повітряних силах.

Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив, російська протиповітряна оборона не є такою ефективною, як про це кажуть у Російській Федерації. Про це він повідомив в інтервʼю "Новинарні".

Він зазначив, що російські заяви про те, що ППО збила всі цілі звучить так само як і їхні твердження про те, що вони за вісім днів збивають по 15 українських літаків. Ігнат наголосив, що Росія є виробником систем ППО, а ворог ще має гроші на те, аби виробляти та відновлювати їх.

На запитання журналістів про те, наскільки дієвими є російські системи ППО проти HIMARS, Storm Shadow, ATACMS та інших ракет західного зразка. Юрій Ігнат наголосив, що вони не те, що дієві, вони в окупантів є, роками розвивалися та модернізувалися.

"У них "Оси" й "Тори" модернізовані. "Торів", до речі, кілька модифікацій. У них є "Бук-М1", "Бук-М2", "Бук-М3". Вони мають комплекси "Панцирь", С-300, С-350, С-400. Так, ми їх проріджуємо непогано. Але в них і країна велика. Всі ці комплекси повинні захищати і Далекий Схід, і північні території, і об’єкти інфраструктури, палаци та бункери Путіна", — сказав Ігнат.

З його слів, ворогу потрібно захищати й стратегічні міста — Москву, Петербург, Калінінград, тому РФ доводиться "розпорошувати" свою ППО, проте основна її частина наразі на Донецькому та Південному напрямку й в Криму.

"Вся найкраща російська ППО стоїть зараз тут і знищується нашими ракетами HARM, Storm Shadow, ATACMS тощо", — наголосив він.

Речник ПС розповів, що окупанти можуть знищувати та перехоплювати HIMARS, також у них є комплекси, що здатні за їхніми тактико-технічними характеристиками працювати проти балістичних ракет. Крім цього, росіяни можуть збивати крилаті ракети Storm Shadow/SCALP, проте українські військові не просто так випускають ракети, аби їх збити. Ігнат наголосив, що є певні хитрощі та тактичні прийоми, які застосовують командування та пілоти.

Нагадаємо, 26 листопада військовий експерт Петро Черник заявив, що на території Росії є дві першочергові цілі для ЗСУ. З його слів, ці об'єкти є суперважливими не лише для окупантів, але я для України.

27 листопада у ЗМІ повідомили, що в російського президента Володимира Путіна немає іншого вибору, як послабити оборону Калінінграда, тому РФ перемістила системи ППО з цього регіону до тимчасово окупованих територій. За даними журналістів, окупанти втратили "особливо" багато систем ППО С-400 на ТОТ.