"Путіну не залишилося іншого вибору": чому Росія забрала ППО з Калінінграда

У ЗМІ підкреслили, що ізольований регіон є одним з найбільш чутливих та має важливе стратегічне значення для Кремля. Проте його позбавили систем ППО, щоб захистити захоплені в Україні території.

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У Міністерстві оборони Великої Британії повідомили, що РФ перемістила системи ППО з Калінінграда на лінію фронту в Україні. Таке рішення пов’язане з великими втратами ЗС РФ. Про це йдеться в матеріалі Independent від 27 листопада.

"Схоже, Володимиру Путіну не залишилося іншого вибору, як послабити оборону Калінінграда, форпосту, який з трьох сторін межує з членами НАТО і вважається одним із найбільш стратегічно чутливих регіонів Москви", — зазначили журналісти.

За даними ЗМІ, ЗС РФ втратили "особливо" багато систем ППО С-400 на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, лише за тиждень Сили оборони "знешкодили" щонайменше чотири таких комплекси.

У медіа наголосили, що Калінінград географічно повністю відокремлений від основної території країни-агресорки. Це місто затиснуте між Польщею та Литвою на східному фланзі НАТО. Ізольований регіон доступний для росіян лише через Сувальський коридор.

"Москва надає Калінінграду важливе стратегічне значення, оскільки в Балтійському порту розміщується російський Балтійський флот, і він є одним із небагатьох незамерзаючих європейських портів Росії", — підкреслили журналісти.

Нагадаємо, в британському Міноборони заявили, що Росія готова "прийняти додатковий ризик" через "надмірне навантаження".

У Newsweek повідомляли, що РФ вже перемістила щонайменше дві установки С-400 з Калінінградської області.