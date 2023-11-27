РФ може отримати іранські балістичні ракети Fateh-110 та Ababil: чим вони особливі

Характеристики іранських ракет можуть бути під сумнівом, вважає експерт Віктор Романенко, оскільки виробники зброї часто використовують у рекламі дані, отримані в ідеальних умовах.

Іран може передати Російській Федерації балістичні ракети Ababil та Fateh-110. Про характеристику озброєння розповіли у виданні "РБК-Україна".

Балістична ракета Ababil: що відомо

Балістична ракета Ababil має довжину в 3,7 метра, її загальна маса — 240 кілограмів, маса боєголовки — 45 кілограмів, дальність польоту — 86 кілометрів. Ракета має різні системи наведення в залежності від модифікації. Зокрема, у звичайному варіанті вона інерційна, для стрільби за координатами, тоді як Ababil OP — оптико-електронна.

Експерт з авіації та ракетних озброєнь Валерій Романенко зазначив, що через дальність польоту у 86 кілометрів, під загрозою будуть майже всі ті самі прифронтові міста, що й наразі перебувають під ударом. Проте він не впевнений, що в боєголовці є 45 кілограмів вибухівки, оскільки іноді оболонку роблять товстостінною, аби збільшити радіус ураження за рахунок уламків.

"Ababil — це радше тактична ракета, яка за параметрами приблизно відповідає системам типу "Точки-У", "Смерч" або "Ураган". Казати про те, що вони становлять якусь нову для нас небезпеку, не доводиться", — сказав він.

Макет Ababil

Балістична ракета Fateh-110: що відомо

Видання зазначило, що серійне виробництво ракети розпочалося у першій половині 2000-х років, їх використовували під час війни в Сирії, також є дані щодо їх поставки "Хеозболлі" в Лівані.

"Щодо Fateh-110, то у найбільш масової ракети (третього покоління) дальність невисока, до 300 км. Тобто навіть за великого бажання до Києва вона не долетить. Але в неї набагато більше боєголовка, яка досягає 650 кг", — повідомив Романенко.

Ракета Fateh-110 класу "земля — земля", її стартова швидкість — 3 Махи (3704 км/год), тоді як швидкість на момент удару — 4 Махи (до 5000 км/год). Довжина ракети — 8,86 метра, діаметр — 0,61 метра, загальна маса — 3 450 кг, а маса бойової частини — 400-650 кг. Дальність польоту складає до 300 кілометрів, у четвертого покоління — до 400 кілометрів.

Запуск ракети Fateh-110

Експерт наголосив, що ракети Fateh-110 мають більшу руйнівну силу, ніж російські "Точка-У", С-300 та "Іскандер". Крім цього, іранські ракети за схемою відрізняються від тих, які виробляє російський військово-промисловий комплекс — різні розміни, двигуни. Іранські ракети наводяться за допомогою супутникових систем GPS і ГЛОНАСС, підпадають під вплив засобів радіоелектронної боротьби та є простішими за "Іскандери".

"Російські "Іскандери" здатні відстрілювати пастки та маневрувати на термінальній ділянці польоту, що ускладнює завдання щодо їх ліквідації у повітрі. Іранські ракети маневрувати не можуть. Але через те, що вони балістичні, ефективно збивати їх все одно здатні лише протиракетні комплекси Patriot та SAMP-T", — розповів Валерій Романенко.

Зі слів експерта, характеристики іранських ракет можуть бути під сумнівом, оскільки заявлена дальність для дрона-камікадзе типу Shahed нібито становила 2 тисячі кілометрів, тоді як підтверджено ураження цілі лише на 1200 кілометрах. Тому характеристики озброєння потрібно порівнювати з висновками західних експертів та дивитися на реальні показники, зафіксовані супутниками.

"Виробники зброї часто грішать тим, що використовують у рекламі своєї продукції дані, отримані в ідеальних умовах. Іран тут точно не виняток", — додав Валерій Романенко.

Нагадаємо, 21 листопада ЗМІ з посиланням на заяву прессекретаря Білого дому Джона Кірбі заявили, що Іран може передати РФ балістичні ракети малої дальності. У США заявили, що стежитимуть за ситуацією між Іраном та Росією та вживатимуть відповідних заходів у разі необхідності.

7 листопада представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що Росія змогла домовитися з Іраном про придбання балістичних ракет Fateh-110 і Zolfaghar. Він зазначив, що в Україні немає ефективного захисту проти балістичних ракет.