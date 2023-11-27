"Медійний проєкт": у Координаційному штабі прокоментували залучення Росією полонених ЗСУ у війні

За словами Петра Яценка, Росія могла завербувати якусь кількість українських військополонених, однак не йдеться про кількість цілого батальйону.

Інформація про те, що Росія відправить на фронт підрозділ з українськими військовополоненими є спробою пропаганди. Про це розповів в інтерв’ю Суспільному Петро Яценко, представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

За його словами, міжнародне гуманітарне право забороняє залучати полонених військових до участі у війні. Росія змогла завербувати якусь кількість людей, однак не йдеться про кількість цілого батальйону.

Яценко каже, що військові розуміють наслідки та невелика кількість погоджується іти на такі умови. Окрім того, ніхто не хоче воювати проти своїх. Говорилося, що у такий підрозділ начебто можуть потрапити лише військові, у яких родичі проживають в Росії.

"Це чиста пропаганда, це чисто медійний проєкт, і ми маємо розуміти, що жодної користі на фронті від подібного з'єднання, скільки, б там не було людей, — немає", — наголосив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Петро Яценко зазначає, що ця тема підіймається не вперше та у період, коли російська армія не може досягти успіхів на фронті. Саме тому Росія намагається таким чином удати, наче у них щось виходить. Зокрема, це відповідь на утворення в Україні добровольчих батальйонів із громадян Росії.

"Добровольчий" батальйон з українських військовополонених: що відомо

Наприкінці жовтня Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що Росія сформувала "добровольчий" батальйон "Богдана Хмельницького" із близько 70 військовополоненими ЗСУ.

Зазначалося, що після підготовки підрозділ воюватиме проти України на невизначеній ділянці фронту. На початку листопада в ISW, посилаючись на російські ЗМІ, заявляли, що батальйон готовий до участі у боях та склав присягу на вірність Російській Федерації.

Тим часом у ГУР вважають, що українські військові у полоні піддаються тиску, а заяви про створення такого батальйону є більш інформаційно-психологічною операцією. Попри це, українські військовополонені, якщо потраплять на фронт, зможуть звернутися за допомогою у рамках проєкту "Хочу жити" та повернутися в Україну.

Нагадаємо, 20 жовтня виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко заявив, що близько 90% українських військових, які були у полоні, зазнали жорстокого поводження та тортур зі сторони РФ.

Зокрема, 26 листопада повідомлялося, що одному з українських військових, який повернувся з полону, окупанти залишили на лобі нацистський слід. Тепер слід з обличчя намагаються прибрати за допомогою лазерів.