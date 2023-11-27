"Мобілізація стане більш гнучкою": в РНБО розповіли про зміни для призовників в Україні

Українська армія співпрацюватиме з двома найбільшими кадровими компаніями. Військовозобов'язаних мобілізовуватимуть на конкретні посади, розповів секретар РНБО Олексій Данілов.

В Україні планують змінити порядок мобілізації під час війни. Про це повідомило видання The Guardian з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова.

Він наголосив, що нові зміни стосуватимуться залучення комерційних рекрутингових компаній для проведення більш цілеспрямованого призову та запевнення військовозобов'язаних у тому, що під час служби ті будуть виконувати ролі, які відповідають їхнім навичкам, а не будуть просто відправлені на фронт.

"Деякі люди бояться, бояться померти, бояться стріляти, але це не означає, що вони не можуть займатися іншою діяльністю… Зараз у нас новий міністр з новим підходом", — сказав Олексій Данілов.

З його слів, українська армія співпрацюватиме з двома найбільшими кадровими компаніями України.

"Мобілізація стане більш гнучкою, будуть оголошені ті спеціальності, які потрібні, і люди зголошуватимуться на конкретну посаду. Наприклад, їм потрібні зварювальники або слюсарі і так далі", — пояснив він.

Видання з посиланням на джерело в Міноборони підтвердило підписання контрактів з кадровими компаніями, проте не повідомило подробиць. Журналісти зазначили, що невідомо, наскільки рекрутингові компанії будуть залучені до процесу мобілізації та на якому рівні триватиме загальний набір військовозобов'язаних.

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