"Мене прорвало": Безугла розповіла, навіщо публічно розкритикувала Залужного

На думку нардепки, її висловлювання в соціальних мережах не є помилкою. Вона підкреслила, що пише "очевидні речі", про які військові й так знають.

Народна депутатка від фракції "Слуга народу" і членкиня комітету національної безпеки Мар'яна Безугла прокоментувала свої критичні висловлювання в бік вищого командування Збройних сил України, зокрема на адресу головнокомандувача Валерія Залужного. Про мотиви своїх дій нардепка розповіла в інтерв'ю BBC Україна 27 листопада.

У коментарі журналістам Безугла зазначила, що не вважає публікацію своїх гучних заяв помилкою. За словами нардепа, її висловлювання були "дуже делікатними" і торкнулися лише "частини айсберга".

Депутатка заявила, що не погоджує своїх публікацій у соціальних мережах з Офісом президента і не робить їх в інтересах глави держави Володимира Зеленського.

"Можна сказати, що мене "прорвало". Це не через усі ці теорії, що я начебто "тестую реакцію суспільства". Я сама генерую собі тези. Звісно, я в комунікації зі своєю командою, але часто мені доводиться наполягати щодо певних моментів", — пояснила нардеп.

Безугла сказала, що намагалася непублічно розв'язувати проблемні питання української армії, однак не змогла домогтися конструктивної взаємодії з Генштабом ЗСУ. Вона підкреслила, що пише "очевидні речі", про які військові й так знають.

"Вони знають і про непотизм генералітету, і про рішення "йдіть штурмуйте посадку прямо", і про те, у який спосіб готувалися бригади. Це все прекрасно відомо", — заявила вона.

Безугла не відповіла на запитання про те, хто саме, на її думку, має стати новим головнокомандувачем ЗСУ замість генерала Валерія Залужного. Депутатка лише зазначила, що цю посаду не повинен отримати ніхто з "попередньої когорти представників генеральських фракцій".

"Є серед генералітету буквально 5% "білих ворон" у їхньому негативному доборі. Але є багато бойових офіцерів на рівні командирів бригад, яких треба рухати вгору. Але їх не рухають, там "скляна стеля", — сказала депутатка.

У розмові з журналістами Безугла ще раз повторила, що у Генштабу ЗСУ немає "плану дій" на 2024 рік. За її словами, про це "знають усі в нашому середовищі і знають партнери".

У виданні зазначили, що Генштаб ЗСУ відмовився давати коментарі щодо звинувачень Безуглої.

Скандал із Безуглою: що відомо

Нагадаємо, 26 листопада Мар'яна Безугла розкритикувала дії вищого військового командування ЗСУ, зокрема Валерія Залужного. Вона заявила, що головнокомандувач ЗСУ не зміг надати план на наступний рік, а військове командування України ніяк не пропонує реформувати мобілізаційні процеси в країні. За її словами, такі керівники мають піти у відставку.

Народна депутатка Людмила Буймістер відреагувала на висловлювання колеги. Вона звернулася до Генпрокурора України із заявою, у якій закликала порушити щодо Безуглої кримінальну справу за статтями "держзрада" і "шпигунство".

Крім того, у Верховній Раді зареєстрували постанову про звільнення народного депутата Мар'яни Безуглої з посади заступника голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.