Білий дім та Пентагон: у КНДР стверджують, що їх шпигун-супутник зробив перші знімки, — Reuters

За інформацією військових та аналітиків, Північна Корея дещо "перебільшила" можливості свого супутника-шпигуна, оскільки для його налаштування пройшло замало часу.

У Північній Кореї заявили, що їх розвідувальний супутник нібито зробив фото Білого дому, Пентагону та американських авіаносців на військово-морській базі Норфолк. Про це повідомляє Reuters з посиланням на державне північнокорейське агентство KCNA.

Крім того, там додали, що були зроблені світлини столиці Південної Кореї Сеула і міст Мокпхо, Кунсан, Пхьонтек та Осан, де розташовані основні військові бази США. При цьому в агентстві зафіксували, що ці фото вже бачив Кім Чен Ин.

Як зазначає Reuters, в суботу, 25 листопада, Кім ще раз відвідав центр управління, щоб вивчити додаткові фотографії, зроблені вранці у різних цільових регіонах Південної Кореї. На одній із фотографій начебто було зображено американський авіаносець "Карл Вінсон", який у вівторок, 21 листопада, прибув у порт південнокорейського міста Пусан.

У ході візиту Кім також ознайомився з фотографіями військово-морської бази США Перл-Харбор та бази ВПС Хікем, що нібито були зроблені супутником, коли він пролітав над Гаваями рано-вранці в суботу, 25 листопада.

Реакція на "запуск" супутника-шпигуна — що відомо

Північна Корея, яка володіє ядерною зброєю, "запустила" супутник у вівторок, 21 листопада, але представники Міністерства оборони Південної Кореї та аналітики заявили, що його можливості не були перевірені незалежними експертами.

Крім того, офіційні особи Південної Кореї та Японії, які першими повідомили про запуск, не змогли відразу уточнити, чи супутник дійсно перебуває на орбіті.

США у цей самий день "рішуче засудили" запуск шпигунського супутника КНДР. У заяві речниці Білого дому з питань національної безпеки Едрієн Вотсон йдеться про те, що цей запуск був "нахабним порушенням кількох резолюцій Ради безпеки ООН" і може дестабілізувати безпеку в регіоні.

При цьому вона нагадала, що резолюції Ради безпеки ООН забороняють будь-які запуски супутників Північною Кореєю, оскільки вони розглядаються як прикриття для випробувань її ракетних технологій.

"Американська влада закликала всі країни засудити запуск, а Північну Корею "сісти за стіл серйозних переговорів", — сказала Вотсон, додавши, що команда національної безпеки Білого дому оцінює ситуацію в тісній координації із союзниками і партнерами.

На інформацію Reuters від 27 листопада США жодним чином не відреагували.

Що відомо про шпигунські супутники КНДР

Цей запуск став першим після того, як лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відвідав Росію у вересні цьогоріч. Під час поїздки Кім оглянув космічний стартовий центр й отримав від президента Росії Володимира Путіна обіцянку допомогти Пхеньяну побудувати супутники, оскільки раніше КНДР двічі не вдавалося запустити їх.

Загалом від 2022 року Північна Корея здійснила близько 100 ракетних випробувань.

Нагадаємо, 19 листопада міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік заявив, що Північна Корея "майже вирішила" свої проблеми з ракетними двигунами "за допомогою Росії".

Раніше, 16 листопада, військовий аналітик Шон Белл у своєму подкасті припустив, що Північна Корея може розраховувати на технологічну допомогу з боку Росії в обмін на надану Пхеньяном зброю. Він зазначив, що КНДР хоче мати військовий супутник і вже двічі намагалася запустити його.