Вступ України до НАТО: архітектура безпеки може бути різною, — екс-глава ЦРУ

За словами Майка Помпео, незалежно від того, якої домовленості буде досягнуто наприкінці війни, не можна допустити того, щоб напад на Україну повторився.

Після того як закінчиться війна Росії проти України, то архітектура безпеки, яка запобігла б наступній агресії, може бути різною. Про це заявив колишній державний секретар США та ексглава ЦРУ Майк Помпео в інтерв'ю "Радіо НВ".

За його словами, незалежно від того, якої домовленості буде досягнуто наприкінці війни, не можна допустити того, щоб напад на Україну повторився.

Помпео зазначив, що після закінчення Другої світової війни було сформульовано певний набір принципів, правил та ідей, які допомогли утримувати мир у Європі протягом десятиліть. Якщо все зробити правильно, то мир триватиме довгий час і після закінчення теперішньої війни в Україні.

"Я згоден, що архітектура безпеки має бути достатньою, щоб незалежно від того, яка домовленість буде досягнута наприкінці цього конфлікту, ми всі були переконані, що це не повториться", — наголосив Помпео.

Нагадаємо, що генсек НАТО Єнс Столтенберг розповів, коли Україна вступить до Альянсу. За його словами, це станеться тоді, коли будуть проведені необхідні реформи. Усі союзники переконані, що членство України в НАТО в розпал війни неможливе, навіть попри те, що триває зближення.

Також ЗМІ повідомляли, що Данія збільшить витрати на допомогу Україні, щоб досягти показника витрат для НАТО. За словами журналістів, Копенгаген збільшить військове фінансування Фонду України на 2,3 мільярда крон (340 мільйонів доларів США) у 2023 році.