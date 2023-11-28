"Само собою": Ігнат відповів на звинувачення, що західні ППО є тільки навколо Києва

За словами речника Повітряних сил, допомога союзників допомагає захищати від атак усі українські області, однак на захищеність столиці торік вплинула кількість обстрілів.

Західні системи протиповітряної оборони стоять не тільки навколо Києва і продовжують захищати багато регіонів країни. Про це заявив спікер Повітряних сил Юрій Ігнат в інтерв'ю виданню NV.

За його словами, регулярно під час російських обстрілів починається наратив про те, що системи ППО, які були передані союзниками, захищають виключно Київ, а в інших містах їх зовсім нібито немає. Насправді це далеко не так.

Представник ПС ЗСУ зазначив, що західні системи розміщені в багатьох регіонах країни і регулярно посилюють захист не тільки Києва, а й усіх областей.

"Не потрібно говорити тільки, що Київ один посилюється, це неправда. Так, Київ добре захищений, тому що він найбільше атакується, і був атакований найбільше в минулий опалювальний сезон. Тому ми маємо розуміти, що Київ (захищений, — ред.) — само собою. І інші регіони зараз уже захищені західними системами — і NASAMS, і IRIS-T, але більше не скажу", — заявив Юрій Ігнат.

До слова, окремо було порушено тему нової коаліції Заходу, про яку міністри оборони домовилися під час зустрічі у форматі "Рамштайн". Завдяки цьому Україна зможе отримати більше зразків ППО, на що дуже всі сподіваються.

"Будемо сподіватися, що створення цієї коаліції дасть нам змогу ще більше посилитися. Кожна додаткова установка, яка приходить із Заходу, або кожна система ЗРК — це захищене місто, захищені кілька об'єктів. Це посилення", — підсумував Юрій Ігнат.

Нагадаємо, 25 листопада повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський назвав регіони України, які потребують додаткового захисту. За його словами, відчувається брак систем протиповітряної оборони в прикордонних областях, які межують із Росією та Білоруссю. Також складно з ППО на Донецькому напрямку.