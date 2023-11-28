Захист від повітряних атак НВАК: Тайвань запустив у серію ЗРК Sky Sword II

Ці системи ППО будуть поставлені на озброєння армії Тайваню для протидії китайським літакам, вертольотам, БПЛА і крилатим ракетам. Дальність ракет досягає 15 км.

Тайванський державний інститут науки і технології (NCSIST) розпочав серійне виробництво наземних засобів протиповітряної оборони малої та середньої дальності Sky Sword II, які отримали місцеву назву Tien Chien II. Системи будуть поставлені на озброєння армії Тайваню (RoCA). Про це 27 листопада повідомили в Janes.

Як розповів офіцер тайванських ЗС в інтерв'ю виданню, вартість програми RoCA Sky Sword II становить 14,3 млрд TWD (453 млн доларів), а вартість кожної ракети — близько 635 тис. доларів.

Ще у вересні поточного року RoCA планувала замовити ці системи для протидії китайським літакам, вертольотам, безпілотним літальним апаратам і крилатим ракетам. Ці плани також підтвердили і в Міноборони Тайваню, пишуть оглядачі.

Коротко про Sky Sword II

Розробка сімейства Sky Sword II почалася ще в 1990-х роках і спочатку проєктувалася як ракета класу "повітря-повітря". Пізніше було розроблено корабельний варіант класу "земля-повітря", який отримав позначення ТС-2Н.

Наземний варіант був представлений на Міжнародній виставці озброєнь в Абу-Дабі. Комплекс складається з одного центру бойового управління CS/MYS-951, однієї радіолокаційної станції CS/MPQ-951 і чотирьох пускових ракетних установок.

Зенітна ракета Sky Sword II Фото: topwar.ru

Ракета має всепогодні характеристики, оснащена прискорювачем зі змінною тягою для збільшення дальності та маневреності на етапі пуску. У ракеті використовується комбінована система наведення. Після запуску вмикається інерціальне управління з можливістю радіокорекції на траєкторії. Під час зближення з метою активується головка самонаведення з дальністю захоплення близько 9,5 км. При цьому, за деякими даними, наземний варіант ракети здатний вражати цілі на дистанції до 15 км.

Нагадаємо, ВМС Тайваню під час заходу в місті Гаосюн показали публіці новітні кораблі — десантний корабель Yushan, "вбивцю авіаносців" — швидкохідний корвет Ta Chiang, а також мінний тральник. При цьому вперше в історії гостям було дозволено вільно відвідувати внутрішні приміщення кораблів.