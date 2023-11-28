"Екзистенційне значення для Європи": Шольц пообіцяв зберегти військову підтримку України (відео)

Канцлер Німеччини наголосив на тому, що не варто навіть уявляти про те, які наслідки очікують Україну та Європу, якщо Росія здобуде перемогу у війні.

Військова підтримка України має "екзистенційне значення" для Європи, тому підтримка триватиме. Про це заявив Олаф Шольц, канцлер Німеччини, під час виступу перед парламентом.

Він наголосив на тому, що не варто навіть думати про те, які наслідки очікують Україну та Європу, якщо Росія здобуде перемогу у війні. У такому разі світ чекають серйозні негативні наслідки.

"Ця підтримка має екзистенційне значення. Для України… але й для нас у Європі", – наголосив німецький політик.

Олаф Шольц сказав, що Німеччина була одним із найбільших спонсорів України разом із США, забезпечуючи Сили оборони необхідною зброєю.

Підтримка Німеччини та дискусії щодо бюджету

Рішення Конституційного суду від 15 листопада, як йдеться у повідомленні The Guardian, проти бюджетного маневру, спрямованого на те, щоб обійти "боргове гальмо" Німеччини, зруйнувало фінансові плани коаліції Шольца. Це також показало, що його та майбутні уряди повинні будуть більше дотримуватися духу гальма, який обмежує структурний дефіцит державного бюджету до 0,35% валового внутрішнього продукту, навіть якщо потреби у витратах зростають.

Нагадаємо, 12 листопада агентство Bloomberg повідомило, що Німеччина має намір подвоїти військову допомогу Україні. Оборонний бюджет Німеччини може скласти 2% ВВП уперше за більш ніж три десятиліття. Канцлер пообіцяв істотно наростити військовий потенціал навіть після того, як спеціальний фонд видатків на оборону буде вичерпано, оскільки Берлін "зміцнює свою роль європейського центру НАТО".