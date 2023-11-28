"Відкриті до діалогу": у Координаційному штабі назвали причину зупинки обміну полоненими

За словами представника штабу Петра Яценка, РФ призупинила обміни, намагаючись таким чином вплинути на українське суспільство.

Обмін військовополоненими між Росією та Україною було тимчасово призупинено з російського боку, у спробі створити враження, що українська влада не активно працює над цим питанням. Про це повідомляє представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко в інтерв'ю "Суспільному".

Відповідно до його висловлювань, для України немає логіки в утриманні російських полонених. З іншого боку, Росія призупинила обміни в спробі вплинути на українське суспільство.

"Намагаються переконати, що, мовляв, нічого не відбувається, дивіться! Але насправді робота йде, ми не сидимо, склавши руки, ми постійно працюємо для того, щоб організувати наступні обміни", — розповів Яценко.

Представник штабу заявив, що Україна відкрита до діалогу і представляє певні пропозиції російській стороні.

"Ми демонструємо пропозиції. Наприклад, ми створили координаційний штаб разом із Міжнародним комітетом Червоного Хреста. Українські органи влади створили так звані змішані медичні комісії — це інструмент, який передбачений у Третій Женевській конвенції. Це комісія, до якої входять два представники нейтральної країни і один представник утримуючої країни, тобто України", — зазначив він.

За поясненням Яценка, Росія також зобов'язана створити аналогічну комісію, щоб ці групи мали змогу відвідувати місця утримання і виявляти військовополонених, які потребують медичної допомоги і підлягають репатріації.

Також представник штабу розповів, що Україна надіслала РФ відкритого листа від імені секретаря Координаційного штабу генерала Дмитра Усова.

"Ми наголошуємо на тому, що Росія повинна також виконувати свої міжнародні угоди і домовленості, які вони підписали. Вони постійно на дипломатичному рівні, в ООН, наприклад, стверджують, що вони всього дотримуються. Ми показуємо, що де факто ні, нічого не відбувається", — додав Яценко.

Нагадаємо, на початку осені Дмитро Лубінець заявляв, що, за приблизними підрахунками, Росія утримує понад 20 тисяч цивільних заручників.

Крім того, начальник ГУР Кирило Буданов повідомив, що багато українських полонених зазнавали жорстоких тортур. Здоров'я багатьох із них похитнулося через погані умови утримання.