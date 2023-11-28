"Прагне заморозити війну": в Офісі президента назвали заходи для розв'язання "проблеми РФ"
Надання Україні необхідного озброєння, контроль санкційних механізмів та інформаційне ігнорування Росії, як вважає радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, дозволять нівелювати геополітичний вплив РФ у світі.
Остаточно зруйнувати вплив Росії на глобальні правила допоможе асиметричний, технологічний тип контрвійни. У Telegram свою думку висловив Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента.
З його слів, інформаційне ігнорування Росії – один із дієвих способів. Особливо це стосується проросійського інформаційного лобі на зовнішніх ринках.
"Усі інформаційні ініціативи РФ спрямовані лише на заморожування війни в Україні та масштабування інших конфліктів", – вважає Подоляк.
Другим чинником він назвав обов’язкові й потужні технологічні рішення. Спільні інвестиції. Збільшення кількості та розширення опцій вибору – дрони, РЕБ, ракети.
Третій аспект це гнучкі санкції та превентивна замісна робота щодо третіх країн та приватних компаній. Зі слів Подоляка, Росія у такий спосіб отримує змогу досі уникати санкцій та отримувати ресурс для нескінченного прихованого рекрутингу "живої сили" й "мілітарної" економіки.
Санкції та здатність Росії їх обійти
Військовий оглядач Олександр Коваленко 28 листопада повідомив, що Росія знайшла спосіб отримати супутникові знімки України. Окупанти на регулярній основі завдяки фірмам-прокладкам отримує супутникові знімки територій України, а також підкуповує грошима більших гравців ринку в обхід міжнародних санкцій.
Також 21 листопада стали відомі результати розслідування, які показали, що Росія зуміла обійти санкції та отримала з Чехії важливі деталі для вертольотів Мі-8. Спеціальні силові установки відправляли для гелікоптерів виробництва чеської компанії PBS Velka Bites й надалі надходять до РФ завдяки посередникам в Азії. Trap Aggressor надіслав запит чеській компанії із серійними номерами 20 силових блоків для Мі-8, які опинились у Росії. PBS Velka Bites вказала, що дев’ять із них у 2021 році зуміли реалізувати індійським ВПС, чотири – заводу в Казахстані та ще один – індійській Deep Engineering.
Нагадаємо, 3 листопада стало відомо, що Україна запровадила нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили 147 громадян РФ та інших країн.