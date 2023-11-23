Нові санкції від України: під обмеження потрапили 147 громадян РФ та інших країн

Згідно з указами президента, строки застосування санкцій варіюються від 3-х до 10 років, проте скрізь передбачено блокування активів.

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Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів" відповідно до указів №772/2023 і №773/2023. Про це повідомляють на офіційному інтернет-представництві президента.

Як стало відомо з цих документів, санкції введено щодо 147 громадян РФ та інших держав, пов'язаних із Росією.

Перший санкційний список

До першого санкційного списку потрапили 60 фізичних осіб — громадян РФ, України, Кіпру, Білорусі, Німеччини, Узбекистану, Австрії, Великої Британії.

Зокрема, у списку згадані:

колишній секретар РНБО Володимир Сівкович, який переховується в РФ;

обвинувачений у катастрофі авіалайнера "Малазійських авіаліній" рейсу МН17 Леонід Харченко;

т. зв. уповноважена з прав людини окупаційної адміністрації Донецької області Дар'я Морозова;

топменеджери компаній групи USM, російський олігарх Алішер Усманов, а також Назім Ефендієв, Вахтанг Кочаров і Валерій Казікаєв;

дружина ексглави USM Івана Стрешинського Наталія Давидова;

син дружини Усманова Ірини Вінер — Натан Вінер.

Санкції проти них вводяться на 10 років. Водночас передбачено блокування їхніх активів, анулювання ліцензій, обмеження на транзит і торговельні операції на території України, заборону на приватизацію та публічні закупівлі.

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Другий санкційний список

До другого санкційного списку потрапили 87 фізичних осіб — громадян РФ.

Серед них:

екскерівник адміністрації президента РФ Анатолій Чубайс;

командувач військами ППО-ПРО — заступник головкому Повітряно-космічних сил РФ Андрій Дьомін;

глава Рахункової палати та ексміністр фінансів РФ Олексій Кудрін;

батько, дружина і син українського колаборанта Євгена Балицького;

головний санітарний лікар Москви Олена Андрєєва;

гендиректор нижньогородської фірми ТОВ "РемЭксСтрой" Олександр Дорофєєв;

генеральний директор ТОВ "Галактика" Олександр Герман.

Санкції проти 34 фігурантів зі списку за указом №773/2023 вводяться на 10 років, проти 50 — на п'ять років, проти трьох — на три роки. Вони передбачають блокування активів, позбавлення державних нагород, анулювання ліцензій, заборону на транзит і торговельні операції на території України, виведення капіталу за кордон, на приватизацію, купівлю землі.

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Санкції України проти РФ

Верховна Рада України 22 листопада затвердила рішення РНБО запровадити секторальні економічні та інші санкції проти Росії та Білорусі. Згідно із законодавчою ініціативою №10271, обмеження діятимуть наступні 50 років.

Попередній, 11-й, пакет санкцій проти Росії союзники України ухвалили влітку 2023 року. У ньому з'явилися заходи, за допомогою яких країни Євросоюзу хочуть перешкодити Росії обходити раніше введені обмеження.

Також 16 листопада Фокус писав, що в Чехії було заморожено всі активи компанії "Держзакордонвласність". Ця фірма займається російською нерухомістю за кордоном.

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Нагадаємо, що, за інформацією Trap Aggressor, чотири російські виробники взуття безперешкодно закуповують сировину в Європі та виконують замовлення для Міноборони РФ.