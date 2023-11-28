Можна оформити до 10 грудня: військовим в Україні виплатять до 3,1 тис. грн надбавки

Сума виплат розраховується індивідуально і може становити від 450 до 3 100 гривень. На гроші можуть претендувати військові, які зараз служать.

В Україні запровадили спеціальні надбавки для українських військових, які зараз несуть службу. У тому, хто може отримати ці виплати та що для цього потрібно робити, розібрались журналісти "24 каналу".

Українські військові можуть подати заяви на отримання надбавки до Дня Незалежності України. Раніше термін звернення до Пенсійного фонду був обмежений 1 жовтня, але його продовжили до 10 грудня.

Хто може розраховувати на виплати?

Надбавка надається військовослужбовцям, які отримали статус ветерана, але не пішли на пенсію.

Який розмір виплат?

Сума надбавки — індивідуальна, і залежить від статусу особи. Вона може складати від 450 до 3 100 гривень.

Для підрахунку розміру виплат використовується прожитковий мінімум для недієздатних осіб. Нині він складає 2 093 гривні.

Розрахунок надбавки робиться в такому співвідношенні:

50% мінімуму — учасники бойових дій, які втратили працездатність;

30% — родичі загиблих або померлих військовослужбовців і ветеранів;

20% — учасники війни.

Варто зазначити, що надбавка до Дня Незалежності України — це альтернатива виплатам до Дня перемоги. Ці гроші можуть отримувати ветерани війни, жертви переслідувань нацистів, військові та громадяни, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Нагадаємо, військовослужбовці, які втратили працездатність або отримали статус особи з інвалідністю, можуть отримати пільги. Для цього потрібні висновки ВЛК.

Українські військові можуть звільнитися зі служби з чотирьох причин. Для цього необхідно подати рапорт на ім’я командира.