Мобілізація в Україні: хто може звільнитись з військової служби у ЗСУ
Попри воєнний стан українські військовослужбовці мають право на звільнення. Проте для цього потрібні певні підстави.
В Україні тривають воєнний стан та мобілізація населення. Проте військові можуть звільнитися зі служби в ЗСУ, якщо мають на це законні підстави. У цьому розібрались журналісти "24 каналу".
Хто може звільнитись з військової служби в Україні?
Відповідно до закону "Про військовий обов’язок і військову службу", у воєнний час зі служби можна звільнитись:
- за станом здоров’я;
- за сімейними обставинами;
- за віком;
- у зв'язку з вироком суду.
Як відбувається звільнення зі служби в ЗСУ?
Для того, щоб звільнитись у воєнний час, військовий має надати рапорт на ім’я командира своєї частини. У ньому необхідно вказати підстави для звільнення, а також надати потрібні документи.
Командир зобов’язаний розглянути рапорт і ухвалити рішення щодо звільнення.
Важливо, що рапорт необхідно подати вчасно — не пізніше ніж за 30 календарних днів до дня звільнення.
Чи можна знятись з військового обліку?
Статтею 37 того ж закону встановлені категорії громадян, яких можуть знімати з військового обліку.
Йдеться про українців, які:
- вибувають в іншу місцевість до нового місця проживання;
- виїжджають на понад три місяці за кордон;
- взяті на облік військовозобов'язаних.
Також зняти з військового обліку можуть тих, хто закінчив або достроково припинив альтернативну службу.
Нагадаємо, є ще декілька категорій громадян, які можуть бути знятими з військового обліку. Фокус розібрався у відповідному законі та пояснював, як відрізняються вимоги для обліків призовників, військовозобов’язаних і резервістів.
Українські військові, які звільнилися зі служби, мають право на одноразові виплати. Їхній розмір залежить від підстав надання грошової допомоги.