Битва за Бахмут: бійці "Ахіллес" уразили техніки ЗС РФ на декілька мільйонів доларів (відео)

Українські бійці уразили САУ 2с19 "Мста-С", ЗРК "Стріла-10", ВАТ та знищили САУ 2с4 "Тюльпан". Також окупанти зазнали втрат у живій силі.

На Бахмутському напрямку бійці роти ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади ім. Івана Сірка уразили чотири одиниці техніки Збройних сил Російської Федерації за допомогою FPV-дронів. Про це повідомив командир роти Юрій Федоренко у своєму Telegram.

"2 САУ, ЗРК та ВАТ — "ахіллесівці" бʼють нові рекорди на Бахмутському напрямку", — сказав Юрій Федоренко.

З його слів, українським військовим вдалося уразити:

САУ 2с19 "Мста-С";

Це високомобільна броньована самохідна артилерійська установка, вона призначена для ураження артилерійських батарей, пунктів управління, особового складу, вогневих засобів озброєння та військової техніки. Її вартість — 1,6 мільйона доларів.

ЗРК "Стріла-10";

Це зенітний ракетний комплекс малого радіуса дії, призначений для знищення візуально видимих літальних апаратів, а саме літаків, гелікоптерів, крилатих ракет, на висоті від 25 до 3500 метрів та дальності від 800 до 5000 метрів.

ВАТ.

Також було знищено:

САУ 2с4 "Тюльпан".

Це одна з найбільш крупнокаліберних та потужних самохідних артилерійських систем ЗС РФ, вона призначена для знищення міцних фортифікаційних споруд. Боєприпас САУ летить високою траєкторією, що підходить для боїв у місті, оскільки є можливість вести вогонь під прикриттям багатоповерхівок.

Юрій Федоренко опублікував ролик, у якому показав, як українські військові за допомогою безпілотних літальних апаратів виявляли ворожу техніку, після чого завдавали ударів. Після влучних атак військова техніка окупантів вибухала та задимлялася. Крім техніки, ЗС РФ зазнали втрат у живій силі.

Нагадаємо, 27 листопада бійці Волинської бригади ЗСУ показали знищення трьох російських танків, які намагалися штурмувати українські позиції. Військові уразили ворога за допомогою пострілів з артилерії.

24 листопада в пресслужбі СБУ повідомили про ліквідацію російської піхоти і знищення трьох десятків броньованої техніки на фронті. Зокрема, українським бійцям вдалося знищити понад 200 окупантів, 5 танків, 25 бойових машин, 7 артилерійських систем, РСЗВ, 6 одиниць ППО, 26 дронів, 3 системи радіоелектронної боротьби та розвідки, 69 автомобілів та одну систему відеонагляду "Муром".