ЗС РФ вдарили по Сумській області: є загиблі, зокрема дитина (фото)

За даними прокуратури, російські окупанти атакували цивільну інфраструктуру з РСЗВ. У результаті зруйновано щонайменше 5 приватних будинків.

У вівторок, 28 листопада, Збройні сили Російської Федерації обстріляли Сумську область. Є поранені та загиблі, серед яких дитина. Про це повідомила пресслужба Сумської обласної прокуратури у Facebook.

Повідомляється, що окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ). Під удар потрапило місто Середина-Буда.

Унаслідок атаки зруйновано щонайменше п'ять приватних будинків, рятувальники дістали з-під завалів тіла двох загиблих жінок і двох поранених чоловіків.

Крім того, під обстріл потрапив автомобіль, у якому перебував чоловік і його 7-річна падчерка. Від отриманих поранень дитина померла в лікарні.

Під процесуальним керівництвом Сумської обласної прокуратури проводять досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Правоохоронці документують наслідки обстрілів.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Управління СБУ в Сумській області.

Наслідки російської атаки Фото: Прокуратура Сумської області Наслідки російської атаки Фото: Прокуратура Сумської області Наслідки російської атаки Фото: Прокуратура Сумської області Наслідки російської атаки Фото: Прокуратура Сумської області Наслідки російської атаки Фото: Прокуратура Сумської області

Нагадаємо, 28 листопада Служба безпеки України оголосила підозру російському генералу Сергію Кобилашеву, який дав наказ завдати ракетного удару по багатоквартирному будинку в Умані.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 28 листопада попередив, що Російська Федерація має намір цього року не тільки продовжити атаки по Україні, а й значно їх посилити. За його словами, усі мають бути готові до того, що противник знову почне здійснювати масовані обстріли критичної інфраструктури.