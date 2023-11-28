У Москві судили вчителя, який на дошці написав фразу "Слава Украине" (фото)

За скоєне російський суд визнав викладача винним у "дискредитації ЗС РФ" та призначив штраф у розмірі 40 тисяч рублів.

У Росії вчителя відсторонили від уроків за написану на інтерактивній дошці фразу "Слава Украине. Смерть русским дуракам". Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що інцидент стався 27 листопада у московській елітній школі №1619 під час уроку інформатики у дев’ятикласників.

Фото: Mash

За інформацією російського Telegram-каналу Mash, 41-річний вчитель зробив напис на дошці неочікувано. Також він нібито намалював свастику. Про інцидент на уроці діти відразу повідомили інших викладачів. Чоловіка з уроків забрали у відділок поліції.

Директор школи розповів журналістам, що вчителя відсторонили від уроків та наразі відбувається перевірка, за підсумками якої ухвалюватимуть кадрові рішення.

Зазначається, що з учнями вчителя провели профілактичну бесіду, окрім того, у школі планують провести захід для всіх учнів на якому розповідатимуть "про небезпеку екстремізму та його проявів".

Російські Telegram-канали пишуть, що тепер на самого викладача та школу очікують перевірки. Окрім того, вже 28 листопада Хорошевський районний суд міста Москви визнав викладача винним у "дискредитації Збройних сил Росії". Тепер він повинен заплатити штраф у розмірі 40 тисяч рублів.

Нагадаємо, 24 листопада повідомлялося, що у Росії студентів просять задавати електронні сигарети, з деталей яких робитимуть безпілотники для армії РФ. Для агітації в акції використовувався перероблений радянський плакат Віктора Говоркова.

Також на початку листопада у Росії в "реабілітації нацизму" звинуватили активістку, яку раніше затримали у парку із плакатом "9 waя".