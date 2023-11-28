"Гине все, що може загинути": яка зброя може змінити хід війни (відео)

Українські військові потребують більше авіації, далекобійних ракет, важких бомб та засобів радіоелектронної боротьби. Це озброєння необхідно застосовувати постійно протягом певного періоду, вважає експерт Петро Черник.

Військовий експерт Петро Черник заявив, що певне озброєння може зламати хід російсько-української війни. Про це повідомив в ефірі "24 Каналу".

Він зазначив, що Україні потрібно більше авіації, далекобійних ракет, важких бомб та засобів радіоелектронної боротьби.

"Якщо оце все (озброєння, — ред.) застосовувати постійно, регулярно, невтомно хоча б місяць, то не проблема зламати хід війни", — сказав Петро Черник.

За його словами, за допомогою високоточної крилатої ракети класу "повітря — земля" AGM-158 JASSM можна "упідводнити" Кримський міст та "вибивати" баржі й великі десантні кораблі біля тимчасово окупованого півострова. Він наголосив, що AGM-158 JASSM в найкращій комплектації може завдавати удари на відстань понад 900 кілометрів.

Також ЗСУ потрібна більша кількість ракет ATACMS та касетних бомб, зокрема CBU-100, що має 247 бойових компонентів у комплектації Mk-118.

"Засіваються кількома бомбами такі площі, що гине все, що може загинути, з технікою включно", — розповів експерт.

Він додав, що союзники мають велику кількість засобів радіоелектронної боротьби, яка потрібна Україні для того, аби заглушити все, що "йде в наш бік".

Дивитися з 33:30

Нагадаємо, 10 листопада військовий експерт, капітан 1-го рангу ВМС запасу Андрій Риженко заявив, що українські бійці можуть знищити основне бойове ядро флоту РФ в Чорному морі. Для цього Україні потрібно регулярно поповнювати запаси крилатих ракет та отримати винищувачі F-16. З його слів, ракети ATACMS з дальністю стрільби в 300 кілометрів допоможуть знищити російські кораблі в пунктах базування.

24 листопада заступник міністра оборони Юрій Джигир повідомив, що пріоритетом для оборонного бюджету на 2024 рік для України є придбання ракетного озброєння та боєприпасів. За його словами, на цей напрямок планують виділити близько 175 мільярдів гривень, на військову техніку — майже 80 мільярдів гривень.