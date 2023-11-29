До 1 грудня: роботодавці мають подати списки військовозобов'язаних до ТЦК, — адвокат

За словами адвоката Марини Бекало, подання списків здійснюється з метою звірки даних списків персонального військового обліку призовників, військовозобов'язаних і резервістів.

Усі роботодавці в Україні зобов'язані дотримуватися правил військового обліку, встановлених постановою Кабінету міністрів №1487. Згідно із законодавством, щороку до 1 грудня вони зобов'язані надавати Територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП) списки призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Про це розповіла адвокатка Марина Бекало в коментарі виданню ТСН.

Ці списки мають подавати також:

органи виконавчої влади сільських, селищних і міських рад, відповідальні за облік призовників, військовозобов'язаних і резервістів, які проживають на відповідній території адміністративно-територіальної одиниці;

державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, які ведуть облік своїх працівників. Або якщо це навчальний заклад, то своїх здобувачів освіти.

"Подання списків здійснюється з метою звіряння даних списків персонального військового обліку призовників, військовозобов'язаних і резервістів з обліковими документами (даними) відповідних ТЦК СП, у яких вони перебувають на військовому обліку", — пояснила Марина Бекало.

Раніше керівник прес-служби Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо розповів, що після отримання повістки військовозобов'язаний має з'явитися в ТЦК, пройти медичний огляд для з'ясування придатності або непридатності до служби за станом здоров'я і надати весь пакет документів про спеціальність, освіту, сімейний стан і наявність або відсутність причин для отримання відстрочки.