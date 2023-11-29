"Це така помста?": у Дніпрі вручили повістку 86-річній жінці, — соцмережі (фото, відео)

Онучка українки розповіла, що вона переселенка з Бахмута та має медичну освіту.

Обурена мешканка Дніпра записала відео, в якому показала вручену її бабусі повістку. Відповідні кадри 29 листопада опублікували у телеграм-каналі з місцевими новинами.

"Я просто в шоці. Цю повістку надіслали моїй бабусі, тому що в неї є медична освіта", — каже на відео дівчина.

Вона пояснила, що вивезла родичку з Бахмута у березні 2022 року. Сім’я переїхала у Дніпро як переселенці, вони мають тимчасову реєстрацію.

"Те, що мене обурює вже зовсім, їй 86 років! Вони у своєму ТЦК вже взагалі одуріли? Мені от цікаво, це така помста, тому що моя бабуся з Донецької області?", — додала дівчина.

На оприлюднених кадрах можна побачити повістку та паспорт, дані у яких (ПІБ та дата народження) збігаються.

Повістка, зі слів авторки відео, вручена 86-річній переселенці Фото: Скрін відео Паспорт 86-річної українки, якій, зі слів онучки, видали повістку Фото: Скрін відео

На момент публікації матеріалу у Дніпропетровському обласному ТЦК ситуацію не коментували.

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