Батько військовослужбовця ЗСУ проігнорував повістку: як його покарали

Чоловік пояснив, що має проблеми зі здоров’ям і повинен доглядати за матір’ю.

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Уродженець села Великі Будища є військовозобов’язаним та перебуває на обліку. 9 серпня він був визнаний ВЛК придатним до військової служби. Отримавши повістку, українець мав з’явитись 30 серпня для відправлення у частину.

Проте запрошення від ТЦК він проігнорував. У документі зазначено, що підсудний попередив працівника військкомату, що не зможе прибути на збори.

Неявку чоловіка за повісткою кваліфікували як ухилення від призову. Під час судового засідання він повністю визнав свою вину.

Зі слів обвинуваченого, медики під час огляду виявили у нього низку захворювань. На його думку, ці проблеми зі здоров’ям заважали б виконувати військові завдання.

Окрім того, українець розповів, що утримує 83-річну мати. З його слів, жінка потребує догляду, і її немає на кого залишити. Син обвинуваченого, за даними суду, нині служить в Збройних силах.

Суд врахував щире каяття чоловіка та визнав його винним, призначивши ув’язнення на три роки. Однак від покарання його звільнили — з іспитовим строком протягом одного року.

Нагадаємо, у Верховній Раді обговорюють зміни у питанні демобілізації захисників. Окрім того, в Україні планують запровадити нову додаткову відпустку для військовослужбовців.

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