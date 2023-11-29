"Проходять навчання": у Севастополі пролунали сильні вибухи, — ЗМІ

Місцеві жителі чули щонайменше п'ять вибухів у районі Севастополя. Окупаційна адміністрація стверджує, що в Козачій бухті проходять навчання морської піхоти.

У середу, 29 листопада, в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. Про це повідомляє видання "Крим. Реалії".

Як зазначили в Telegram-каналі "Кримський вітер", росіяни стверджують, що це просто "навчання" в Козачій бухті.

За даними джерела, у Севастополі було чути щонайменше п'ять вибухів. Повітряної тривоги в місті не оголошували.

Пост про вибухи

Глава окупаційного уряду Криму Сергій Аксьонов на момент публікації матеріалу не коментував інциденту.

Вибухи в Криму: що відомо

Нагадаємо, що вранці 22 листопада в Севастополі закрили рейд через бухту після атаки безпілотників. Повідомляють також про два вибухи в Чорноморському та низці інших населених пунктів.

Анакануне, 21 листопада, повідомлялося про вибухи в окупованому Криму: у соцмережах писали про пожежу на ТЕЦ.

Також повідомлялося, що українські розвідники надсилають привіт із району Кримського мосту.