ЗСУ завдали удару під час наради росіян на Херсонщині: загинули "топпосадовці", — ЦНС (фото)

Під російським прапором тепер у стіні утворилась діра. Дані для атаки зібрали місцеві партизани та "небайдужі" жителі села.

Українські сили оборонили вдарили по окупантах у Херсонщині, коли ті "радились" в будівлі ЦНАПу. Про це 29 листопада повідомили у Центрі національного спротиву.

За даними ЦНС, 28 листопада у тимчасово окупованому селі Ювілейне в Херсонській області проходила нарада російських окупантів. У цей момент по місцю їхнього зібрання завдали удару.

Село Ювілейне на мапі бойових дій Фото: Deep State

У центрі підкреслили, що дані для атаки військо отримало від членів підпілля та "небайдужих місцевих мешканців".

"Внаслідок успішних дій відомо про п'ятьох загиблих високопосадовців", — відзвітували у ЦНС.

Фото з місця подій Фото: Центр національного спротиву Фото з місця подій Фото: Центр національного спротиву

На оприлюднених фото видно, що удар був завданий по будівлі Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП). Частина будівлі обгоріла, а під ворожим стягом утворилась діра. Автомобілі, що були запарковані поблизу, перетворились на брухт.

Фото з місця подій Фото: Центр національного спротиву Фото з місця подій Фото: Центр національного спротиву

Нагадаємо, поблизу тимчасово окупованого Мелітополя відбулася перестрілка між місцевими партизанами та "кадирівцями". Поки ворожі бійці очікували на підмогу, їхня "Нива" вибухнула.

Раніше, 10 листопада у Маріуполі вибухнула машина. Підпілля взяло відповідальність за інцидент на себе. У міській раді заявили, що неординарне "привітання" було адресоване працівнику окупаційної поліції.

Військовий експерт Роман Світан заявив, що російські окупанти готуються до чергового "жесту доброї волі" — відходу на Херсонщині.