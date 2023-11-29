ЗСУ завдали удару під час наради росіян на Херсонщині: загинули "топпосадовці", — ЦНС (фото)
Під російським прапором тепер у стіні утворилась діра. Дані для атаки зібрали місцеві партизани та "небайдужі" жителі села.
Українські сили оборонили вдарили по окупантах у Херсонщині, коли ті "радились" в будівлі ЦНАПу. Про це 29 листопада повідомили у Центрі національного спротиву.
За даними ЦНС, 28 листопада у тимчасово окупованому селі Ювілейне в Херсонській області проходила нарада російських окупантів. У цей момент по місцю їхнього зібрання завдали удару.
У центрі підкреслили, що дані для атаки військо отримало від членів підпілля та "небайдужих місцевих мешканців".
"Внаслідок успішних дій відомо про п'ятьох загиблих високопосадовців", — відзвітували у ЦНС.
На оприлюднених фото видно, що удар був завданий по будівлі Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП). Частина будівлі обгоріла, а під ворожим стягом утворилась діра. Автомобілі, що були запарковані поблизу, перетворились на брухт.
Нагадаємо, поблизу тимчасово окупованого Мелітополя відбулася перестрілка між місцевими партизанами та "кадирівцями". Поки ворожі бійці очікували на підмогу, їхня "Нива" вибухнула.
Раніше, 10 листопада у Маріуполі вибухнула машина. Підпілля взяло відповідальність за інцидент на себе. У міській раді заявили, що неординарне "привітання" було адресоване працівнику окупаційної поліції.
Військовий експерт Роман Світан заявив, що російські окупанти готуються до чергового "жесту доброї волі" — відходу на Херсонщині.