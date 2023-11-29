"Укроборонпром" спростував заяву ЗМІ про постачання деталей українськими заводами у Росію

В "Укроборонпромі" закликали журналістів ретельніше перевіряти дані через засилля російської пропаганди, але дані видання передали правоохоронцям для розслідування.

Видання "Важные истории" оприлюднило статтю, в якій стверджується, що декілька українських підприємств в період з січень 2022 по липень 2023 року постачали запчастину в Росію. Проте в "Укроборонпромі" спростовують інформацію. Про це повідомляє пресслужба акціонерного товариства.

У "Важных историях" стверджують, що російська компанія "Авиа ФЭД сервис" імпортувала у РФ компоненти для літаків та гвинтокрилів виробництва українських компаній:

АТ "Компанія авіаційного та ракетно-технічного будування;

ДП "ХМЗ "ФЕД";

АТ "Київський завод "Радар".

Постачання нібито відбувалось через компанію LINKER Обʼєднаних арабських еміратів та "Бакайторг1" з Киргизстану. Проте в "Укроборонпромі" заявляють, що жодне з вказаних підприємств не співпрацювали ні з російською "Авиа ФЭД сервис", ні з LINKER чи "Бакайторг1". Також наголошується, що підприємства "Української оборонної промисловості" взагалі не постачали зазначену продукцію в матеріалі журналістів у РФ.

"Товариство вважає за потрібне нагадати засобам масової інформації про численні фейки, які розповсюджує р*шистська пропаганда щодо діяльності української оборонки, та необхідність ретельного фактчекінгу матеріалів особливо під час повномасштабного вторгнення", — наголосили в "Укроборонпромі".

Скриншот заяви "Укроборонпрому"

Також зібрані дані в матеріалі видання передали в правоохоронні органи для подальшого розслідування.

Що написали у "Важных историях"?

У статті журналістів стверджується, що "Авиа ФЭД сервис" за час повномасштабної війни передало у російську авіапромисловість запчастин на 650 млн рублів. З них 370 млн нібито прийшли з України. Стверджується, що харківський "ФЕД" передав деталі для ремонту Ан-124 на майже 120 млн рублів. Київський "Радар" передав деталей на понад 67 млн рублів для локаційних станцій гелікоптерів Ка-32. Були ще й інші підприємства, які загалом поставили запчастин на 170 млн рублів.

Скриншот статті "Важных историй"

Також "Мотор Січ" нібито передали деталі для ремонту двигунів Ан-24 та Ан-12, але вона не входять в АТ "Укроборонпром". Окрім цього стверджується, що постачання деталей у РФ були з Франції, США та Великої Британії.

Нагадаємо, 21 вересня СБУ викрили Сумський завод у постачанні до РФ обладнання для ядерних реакторів.