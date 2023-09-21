Сумський завод постачав до Росії обладнання для ядерних реакторів, – СБУ (фото)

Посадовці постачали українське помпове обладнання до двох азійських країн для будівництва атомних електростанцій під керівництвом "Росатому".

Related video

Сумський завод незаконно постачав до Росії помпи для ядерних реакторів. Заарештовано майно підприємства на суму 365 млн грн. У четвер, 21 вересня, пресслужба СБУ повідомила подробиці.

Відповідне обладнання, яке постачали до Росії, виготовляли фахівці Сумського машинобудівного науково-виробничого об’єднання ім. М.В. Фрунзе. Цей об'єкт, як йдеться у повідомленні, входить до структури російської фінансово-промислової групи ГМС.

За інформацією правоохоронців, керівництво сумського заводу вирішило розробити після повномасштабного вторгнення Росії постачання української продукції. Відповідно не дотримувалися санкційні механізми.

Злочинну діяльність вирішили маскувати. Порушники залучили підконтрольні комерційні структури з кількох країн Азії та Європи. Співробітники СБУ встановили, що іноземні підприємства брали участь у схемі щодо закупівлі помпового обладнання нібито для власних потреб, але це було не так. Згодом його відправляли кінцевим замовникам до РФ. Посадовці постачали українське помпове обладнання до двох азійських країн для будівництва атомних електростанцій під керівництвом "Росатому".

Під час обшуків вилучили комп’ютерну техніку та відповідну документацію. Посадовцям заводу інкримінують колабораційну діяльність. Їм загрожує до 10 років ув’язнення. Внаслідок операції заарештовано статутний капітал, нерухоме та рухоме майно українського заводу.

Нагадаємо, у червні 2022 року на Сумщині виявили підпільний склад членів ОПЗЖ. Учасник угруповання відкрито пропагували "русский мир", закликали підтримувати дії російських загарбників.