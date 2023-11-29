Тайвань починає масштабну модернізацію свого парку застарілих танків M60A3

Основні бойові танки сил Тайваню, які з'явилися на острові в далекому 1976 році, отримають нові двигуни AVDS-1790-8CR потужністю 1 050 к.с. Крім того, до 2026 року Тайвань може отримати 108 одиниць американських M1A2T Abrams.

Наразі військові Тайваню проводять значну модернізацію своїх основних бойових танків (ОБТ) M60A3, які вже кілька десятиліть є частиною його військового арсеналу. План передбачає заміну 400 одиниць нинішніх 750-сильних двигунів AVDS-1790-2C на більш потужні двигуни AVDS-1790-8CR потужністю 1 050 к.с. Про це 29 листопада повідомили оглядачі Army Recognition.

У публікації йдеться про те, що ця ініціатива є частиною ширшої стратегії Тайваню зі зміцнення свого оборонного потенціалу, особливо у світлі потенційних загроз із боку Китаю. Очікується, що ця модернізація дасть змогу підвищити характеристики та мобільність ОБТ, усуне побоювання з приводу старіння систем танків і посилить їхні можливості в потенційних бойових сценаріях.

Що відомо про танки M60A3

Тайванські збройні сили налічують майже 1 000 танків M60A3, водночас їхній термін служби закінчується 2023 року. Крім цих ОБТ, в арсеналі сил Тайваню є 400 танків CM-11 і 250 танків CM-12.

M60A3 з'явився 1976 року й ознаменував собою значний технологічний прогрес у танках серії M60. Зберігши рухливість, характеристики і системи озброєння M60A1, M60A3 отримав поліпшені електроніку і систему управління вогнем — у них з'явилися лазерний далекомір і твердотілий балістичний обчислювач M21.

Гідравлічну рідину башти було замінено на незаймисту альтернативу, а як силову установку використовували двигун AVDS-1790-2D RISE, що забезпечує надійну роботу. У пізнішій версії замість прицілу навідника було встановлено танковий тепловізійний приціл (TTS) Raytheon AN/VSG2, що значно підвищувало можливості танка в нічному бою.

Танк має корпус з литих сталевих секцій і кованих листів днища, що забезпечують захист від стрілецької зброї та осколків снарядів. На озброєнні стоїть 105-мм нарізна гармата M68, здатна вести вогонь щонайменше 16 типами боєприпасів, 12,7-мм важкий кулемет і співвісний кулемет калібру 7,62-мм.

Танк M60A1 тайванських сил

Оглядачі зазначають, що крім танків M60A3 сили Тайваню незабаром мають отримати американські танки M1A2T Abrams. Загалом до 2026 року Тайвань озброїться 108 одиницями американських ОБТ.

Раніше повідомлялося, що тайванські військові продемонстрували три нові кораблі своїх ВМС — десантний корабель Yushan, "вбивцю авіаносців" — швидкохідний корвет Ta Chiang, а також мінний тральник. Під час заходу гостям можна було відвідувати внутрішні приміщення кораблів.