"Є загроза": аналітик розповів, як погода вплинула на роботу мобільних вогневих груп

За словами директора Defense Express Сергія Згурця, пересування мобільних бригад ускладнене через сніг, проте бійцям ЗСУ вдається знищувати ворожі об'єкти в небі.

Попри погіршення погодних умов росіяни продовжують атакувати мирні міста України за допомогою БПЛА. При цьому ЗСУ продовжують показувати ефективний результат у їх знищенні. Про це заявив директор Defense Express та аналітик Сергій Згурець в ефірі "Еспресо.TV" 29 листопада.

За його словами, особливу ефективність під час поганої погоди показують мобільні вогневі групи. Українські захисники напередодні змогли знищити всі запущені дрони-камікадзе іранського походження Shahed і це здивувало аналітика.

"Ми розуміємо, що зараз випав сніг і пересування мобільних бригад було суттєво ускладнене. Навіть якщо вони перебували на певних визначених ділянках, то в будь-якому разі погода суттєво ускладнювала їхнє перебування і роботу. Але бачимо: групи спрацювали надзвичайно ефективно, що говорить про те, що цей елемент протиповітряної оборони набуває дедалі більших потужностей", — заявив Сергій Згурець.

Окремо директор Defense Express зазначив, що 28 листопада відбулася Ставка Верховного Головнокомандувача і під час засідання вдалося обговорити напрямки посилення ППО. Аналітик заявив, що мобільні загони слід теж посилити, адже, як показують останні атаки, вони досить ефективні.

Поки що росіяни здебільшого використовують для обстрілів дрони-камікадзе, а ось далекобійні ракети Х-101 зберігають.

"Ми розуміємо, що накопичено певний запас, у межах 800 ракет, про що говорило Головне управління розвідки, є загроза, що на якомусь етапі ворог буде комбінувати вже ударні дії, поєднуючи і Shahed, і крилаті ракети", — продовжив Сергій Згурець.

Нагадаємо, 29 листопада повідомлялося, що ЗС РФ атакували Україну ракетами і Shahed, а вибухи було чути одразу в кількох областях. Противник у напрямку України здійснив пуски 21 дрона-камікадзе і трьох керованих авіаційних ракет Х-59. Сили ППО активно працювали в межах шести областей і змогли перехопити всі БПЛА.