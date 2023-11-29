Як швидко пройти медкомісію мобілізованому: поради юриста

За словами юриста практики військового права, під час мобілізації до проходження ВЛК краще підготуватися заздалегідь.

Під час мобілізації військовозобов'язаного одним з етапів є проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), яка не завжди проводить медичний огляд на належному рівні. Про те, з якими проблемами можна зіткнутися при цьому, розповідає Ілля Шипко, юрист практики військового права та перерахунку військових пенсій юридичної компанії "Приходько та партнери".

Як пояснює юрист, це не лише черги — іноді лікарі комісії можуть під час огляду пропустити певні діагнози.

"Також можна зіткнутися з неврахуванням і незазначенням у висновку всіх наявних проблем зі здоров'ям та діагнозів і з відміткою у висновку ВЛК "обмежено придатний до військової служби" у осіб з другою, третьою, а інколи і з першою групою інвалідності. З кожним місяцем війни такі проблеми дедалі більше й більше стають актуальними та нагальними", — пояснює Шипко проблеми, які можуть виникати.

Як попередити проблемні моменти

Юрист звертає увагу на те, що існує певний порядок дій, який не тільки допоможе спростити проходження комісії, а й, можливо, розв'яже проблеми, що виникають у процесі.

"Насамперед для того, щоб лікарі змогли врахувати всі ваші захворювання, потрібно профільному лікареві надавати медичну документацію щодо тих чи інших проблем зі здоров'ям: висновки, епікризи, рентген-знімки, результати аналізів тощо", — підкреслює Шипко.

При цьому він зауважує, що краще, щоб результати обстежень були з державних медичних закладів, а не приватних клінік — у військкоматах до держклінік ставляться з довірою. Тому Шипко радить заздалегідь підготувати всі необхідні документи саме звідти.

"Зверніть також увагу, що в разі неврахування та ігнорування певних діагнозів завжди є можливість не погодитися з рішенням ВЛК місцевого рівня та оскаржити його в обласній ВЛК, а потім, за потреби, — і в ЦВЛК", — додає експерт.

Рекомендує юрист також вдаватися до правової допомоги у випадках, якщо людину з інвалідністю визнають обмежено придатною і намагаються мобілізувати.

"Юрист допоможе скласти грамотну відмову від мобілізації у зв'язку з відсутністю добровільної згоди, передбачену ст. 23 Закону України ''Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку'', — зазначає Шипко.

Нагадаємо, 27 листопада повідомлялося, що в РНБО розповіли про зміни для призовників в Україні. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, українська армія співпрацюватиме з двома найбільшими кадровими компаніями. Військовозобов'язаних мобілізуватимуть на конкретні посади.

Також юрист Артем Ковальов розповів, що під час дії воєнного стану деякі категорії чоловіків можуть виїхати за кордон. Однак остаточне рішення ухвалюють представники Держприкордонслужби.